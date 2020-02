Velenjčani na domačem parketu nemočni proti Nantesu

Velenjčani so v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini doživeli drugi poraz. Pred tednom dni so v nemškem Magdeburgu drago prodali svojo kožo, na današnji prvi tekmi pred domačimi gledalci v skupinskem delu pokala EHF pa so jih ukanili izjemno kakovostni tekmeci iz Nantesa.

Osmoljenci finalne tekme lige prvakov iz leta 2018 so v Šaleški dolini takoj pokazali svoje rokometne mišice. Velenjčani so bili proti telesno močnejšim tekmecem iz Francije povsem nemočni, že v 17. minuti so zaostali za sedem golov (5:12).

Izbranci domačega trenerja Zorana Jovičića do konca polčasa niso bili kos tekmecem iz Nantesa, kjer od začetka sezone 2019/20 igra tudi nekdanji igralec Velenja in Celja ter član slovenske reprezentance Rok Ovniček. "Ose" so v 29. minuti zaostale za osem golov (11:19), polčas pa zaključile s primanjkljajem sedmih zadetkov (12:19).

Velenjčani so sijajno odprli drugo polovico tekme. V uvodnih sedmih minutah so naredili delni izid 7:2 in se povsem približali tekmecem (19:21). Bližje pa niso mogli, gosti iz Francije so znova strnili svoje vrste, zaigrali resno in odgovorno ter jim v 46. minuti znova ušli na šest golov (22:28) ter do konca dvoboja nadzorovali zadnje slovenske pokalne zmagovalce.

V velenjski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Matic Verdinek z osmimi in Aleks Kavčič s petimi goli.

Gorenje Velenje : Nantes 28:35 (12:19) Rdeča dvorana, sodnika: Baumgart in Wild (oba Nemčija). Gorenje: Husejnović, Taletović, Celminš 1, Mazej 1, Tajnik, Matanović 2, Levc, Šol 3, Miklavčič 2, Verdinek 8, Grmšek, M. Kavčič 3, A. Kavčič 5, Okleščen 3, Bojanić. Nantes: Domoulin, Nielsen, Garcia 1, Ovniček 5, Burić 3, Nyokas 4, Rivera 9, Augustinussen 2, Pechmalbec 1, Tournat 1, Feliho, Minne, Lazarov 4, Balaguer 5, Briet, Damatrin. Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 6 (3), Nantes 5 (5).

Izključitve: Gorenje Velenje 10, Nantes 6 minut.

Rdeči karton: /.

Skupina C:

Lestvica:

