Velenjčani pred prvo evropsko oviro

Rokometaši iz Šaleške doline bodo v nedeljo ob 13. uri gostovali v Magdeburgu, kjer se bodo pomerili s trenutno peto uvrščeno ekipo nemške Bundeslige in ekipo bivše ose – Marka Bezjaka. Čeprav dvomov o favoritu ni, ose ne gredo v Nemčijo z belo zastavo.

"Naša želja je, da odigramo eno dobro tekmo, takšno kot znamo in da damo od sebe svoj maksimum. Vsekakor je Magdeburg favorit, ekipa je že vrsto let v vrhu nemške Bundeslige, osvojili so Pokal, tako da primerjave med ekipama ne moremo delati. Bomo pa videli koliko smo vredni v nekem evropskem merilu in si nabrali dragocene izkušnje. Dejstvo je, da smo s to ekipo skupaj šele od lanske sezone, kjer smo začeli z nekaj evropskimi nastopi, letos pa bomo te izkušnje nadgradili. In mogoče s temi izkušnjami v naslednji sezoni naredili tudi nekaj več v Evropi," je pred tekmo dejal trener Gorenja Zoran Jovičić.

Skupina C:

Lestvica:

Preberite še: