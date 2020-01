V reprezentanci zapihal nov veter, briljantne igre pa še ni pokazala

Slovenska rokometna reprezentanca je pod vodstvom novega selektorja Ljubomira Vranješa na evropskem prvenstvu, ki ga gostijo Švedska, Avstrija in Norveška, blestela vse do nedeljske tekme z Madžarko, na kateri je doživela prvi poraz. Ta po mnenju naših sogovornikov, rokometašev in rokometnih strokovnjakov ni usoden, še več, lahko bi Slovence še bolj podžgal.

Opaziti je, da je v reprezentanci z menjavo na selektorskem mestu, na katerem je Veselina Vujovića nasledil nekdanji švedski reprezentant Ljubomir Vranješ, zavel nov veter, opaža Boštjan Ficko, ki se nam je javil kar iz bolnišnice, kjer okreva po operaciji kolena.

Ficko se nam je oglasil iz bolnišnice

Boštjan Ficko: Vranješu je očitno uspelo ustvariti nekakšno 'kul' vzdušje. Vidi se, da so vsi fantje nasmejani, da uživajo v igri. Foto: Vid Ponikvar "Ravno danes sem bil naročen. Poklicne deformacije pač, odpravljamo posledice rokometne kariere, predvsem koleno, pa še kaj drugega pride na vrsto," se je opravičeval nekdanji slovenski reprezentant, danes pa trener, ki kljub "remontu" spremlja vse tekme naše izbrane vrste na Euru 2020.

Z novim selektorjem so se razumljivo zgodile spremembe. "Taktičnih sprememb, malo drugačnega načina igranja, ki pa nam prinaša rezultat. Predvsem pa je Vranješu očitno uspelo ustvariti nekakšno 'kul' vzdušje. Vidi se, da so vsi fantje nasmejani, da uživajo v igri. Tudi včeraj, ne glede na to, da so izgubili, so poskušali uživati," je opazil Ficko in dodal, da je bila sprememba na selektorskem mestu že nujna.

Sceno zavzeli mladi trenerji z modernimi prijemi

Določen način vodenja se prej ali slej izpoje, na splošno je v reprezentancah vse manj selektorjev stare, trde šole, še opaža Ficko: "Praksa kaže, da je nastopil čas za bolj moderne pristope. Včasih je to delovalo, danes ne več. Prihaja novi val mladih trenerjev, ki bolj stavijo na analitiko, stroko, nove psihološke prijeme, ki so bolj primerni današnjemu času in družbi. Razlika je, če enega igralca, pa naj bo to mlajši ali izkušenejši, nadereš pred vsemi z vsemi kletvicami ali pa uporabiš kakšno drugo metodo."

Tudi nekdanjemu prvemu vratarju izbrane vrste Gorazdu Škofu ni ušlo, da je razpoloženje med reprezentanti drugačno, kot je bilo zadnjih nekaj akcij. "Pomembno je to, kar sem dejal že pred odhodom na evropsko prvenstvo, da je v reprezentanci spet en dober 'štimung', ena pozitivna energija. To se je tudi pokazalo na igrišču," pravi čuvaj mreže, ki še igra na najvišji ravni, kruh si namreč služi v bundesligašu Erlangenu.

Vsak trener ima svoje prijeme

Branko Bedekovič: Vsaka sprememba je že sama po sebi dobrodošla, ponavadi je vsaj v začetku zelo pozitiven učinek in tako je verjetno tudi zdaj, saj se vsak igralec želi novemu selektorju pokazati v čim boljši luči, pridobiti njegovo zaupanje. Foto: Urban Urbanc/Sportida Še en nekdanji reprezentant in danes rokometni trener Branko Bedekovič meni, da je za pozitiven šok v reprezentanci poskrbela že sama menjava selektorja. "Vsaka sprememba je že sama po sebi dobrodošla, ponavadi je vsaj v začetku zelo pozitiven učinek in tako je verjetno tudi zdaj, saj se vsak igralec želi novemu selektorju pokazati v čim boljši luči, pridobiti njegovo zaupanje. Glede načina dela pa je ta tudi zagotovo drugačen, vsak trener ima svoje prijeme in tudi Vranješ je na tem področju izkušen, zna se prilagoditi razmeram, ekipi, igralcem. Vidimo, da zelo dobro izbira postave, izvajalce sedemmetrovk, srednjega, menjave … Zelo v redu deluje."

Širok nabor igralcev ...

Vseeno dobra igra slovenske reprezentance v skupinskem delu Eura 2020 in zmagah nad Poljsko, Švedsko in Švico ter v glavnem delu nad Islandijo ni samo zasluga novega selektorja. Vranješ nenazadnje ne igra, je pa opravil dobro selekcijo in se ne pritožuje nad skromnim naborom kadrov, kot je v slovenskem športu pogosto. "Rokometašev je v Sloveniji dovolj, nenazadnje je tudi Vujović v svojem mandatu vpoklical zelo širok spekter igralcev, dejstvo pa je, da mora za najvišjo raven trener opraviti selekcijo glede na kakovost in trenutno formo igralcev. Naši fantje res zadnje sezone, dve igrajo zelo ključne vloge v najboljših klubih v Evropi in pridobivajo izkušnje. Pridobivali so jih skozi Vujevićevo obdobje, pridobivajo jih zdaj. To se pozna, lažje jim je priti do enega vrhunskega rezultata," pravi Ficko.

... le v vratih solira izjemni Ferlin

To reprezentanco krasi "dovolj širok razpon igralcev, ki vlečejo ekipo za sabo in ni vedno vse odvisno le od enega," dodaja Bedekovič, a izpostavlja eno izjemo, "konstantno dobrega" vratarja Klemna Ferlina. Glede na to, da ima Vranješ skoraj na vseh položajih dovolj igralcev, da lahko kombinira postavitve in poskrbi tudi za primeren počitek nosilcev, je izjema v golu. Branjenje vrat zaupa pretežno Klemnu Ferlinu, Urh Kastelic veliko priložnosti ni dobil.

"Ves čas igramo z enim vratarjem, Španci na primer rotirajo dva vrhunska. Pri nas je Kastelic številka dva, tudi po sezoni v Göppingenu ni veliko branil, zato mu morda selektor ne daje več priložnosti. Imamo pa končno vendarle prvega vratarja, nekdanji selektor je veliko menjaval in se je dogajalo, da smo nihali. Zagotovo pa si Ferlin zasluži pohvalo, če pa bo dovolj agresivna še obramba, pa bo tudi Ferla zagotovo dobro branil," pravi Škof, ki svojemu nasledniku tudi ne zameri mrka v drugem polčasu obračuna z Madžari.

"Za Ferlina je to prvo prvenstvo in borimo se za top pet, šest reprezentanc na svetu, saj je evropsko prvenstvo najtežje prvenstvo na svetu, presenetljivo so izpadli Francozi, Danci, ki so morda malce nasičeni uspehov. Ferlin brani cele tekme in logično je, da na turnirju pride tudi do padca, Madžarska pa je veliko močnejši nasprotnik, kot so bili Poljaki ali Švicarji. Teh res ne bi smeli metati v isti koš. S tem nočem podcenjevati nikogar, ampak če govorimo o polfinalu, moramo to priznati. Zdaj prihajajo tiste prave tekme."

Gorazd Škof: Klemen Ferlin brani cele tekme in logično je, da na turnirju pride tudi do padca, Madžarska pa je veliko močnejši nasprotnik, kot so bili Poljaki ali Švicarji. Foto: Bojan Puhek

Zdaj prihajajo prave tekme

Zdaj prihajajo prave tekme, najprej spopad s Portugalci, pa nato z Norvežani, nato polfinale … Morda medalja? "Morda," je previden Ficko, ki opozarja: "Res bo težko, a za medaljo je treba premagati tudi najboljše. Mislim pa, da so si pravilno zadali cilje, da gredo tekmo po tekmo. Seveda so apetiti zdaj narasli po vseh dobro odigranih tekmah, a če bodo vztrajali pri svojem načelu osredotočanja na vsako tekmo posebej – pri tem pristopu se vidi, da se na tekmece dobro pripravljajo in da Vranješ tudi energetsko dobro ohranja neko raven pri določenih igralcih, ki jim namenja dovolj počitka –, je mogoče prav vse. Ne bo pa seveda nobena tragedija. Le medalje ne bo, že tako je vidna sprememba v pravo smer in lepi obeti za prihodnost."

Bedekovič je prepričan, da je Slovence poraz z Madžarsko še podžgal: "Mislim, da jih bo ta poraz z Madžarsko streznil, malce spustil na realna tla, zavedali se bodo, da vse ne gre vedno po maslu in da bodo morali za kakšen odmevnejši rezultat vložiti še nekaj več energije, obenem pa pričakujem, da jih bo tekma z Madžari še povzdignila, podžgala, jim vlila dodatne energije, jim dala večji zagon."

Sanjski scenarij

Tudi Škof si predstavlja scenarij, ki bi ga bil vesel prav vsak ljubitelj rokometa na sončni strani Alp: "Če se ozrem naprej, smo kvalitetnejša ekipa od Portugalcev, tudi oni so že malo utrujeni in s pravim pristopom in eno vrhunsko obrambo to tekmo moramo dobiti. To bi bil en velik uspeh za Slovenijo. Vse je še odprto, kot je povedal Vid Kavtičnik, upam še, da Norvežani jutri zmagajo in tako proti nam v zadnjem krogu ne bodo igrali na vso moč ter gremo naprej."

Preberite še: