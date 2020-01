Prvi poraz na EP: Madžarska ugnala Slovenijo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na drugi tekmi drugega dela evropskega prvenstva na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji v Malmöju klonila z Madžarsko (28:29). To je sploh prvi poraz Slovenije na tem EP. Na prvi tekmi dneva je Islandija ugnala Portugalsko (28:25).

Slovenija : Madžarska 28:29 (16:13)

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so po zmagah nad Poljaki, Švedi in Švicarji v skupinskem delu v Göteborgu v petek ukanili še Islandce. Tokrat se merijo z Madžari, ki so tekmo odlično odprli in povedli s 3:1, a prednost severno-vzhodnih sosedov ni trajala dolgo. Slovenci so ogreli motorje in že čez nekaj minut povedli za dva - s 8:6 in tudi 9:7. Tudi v nadaljevanju so držali Madžare na varni razdalji in na odmor odšli s prednostjo treh zadetkov (16:13). Najboljši strelec Slovenije v prvem polčasu je bil s 4 zadetki Borut Mačkovšek, po tri pa so prispevali Nejc Cehte, Miha Zarabec in Jure Dolenec. Pri Madžarih je pet zadetkov dosegel 204 centimetrov visoki orjak Bence Banhidi.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Madžarsko (foto: Reuters):

Madžari so ravno po njegovi zaslugi na začetku drugega polčasa hitro ujeli Slovence in po štirih zaporednih zadetkih tudi povedli z 21:18. Prednost treh zadetkov pa madžarski rokometaši niso več izpustili iz rok in Sloveniji prizadejali prvi poraz na tem evropskem prvenstvu. Banhidi se je na koncu ustavil pri devetih zadetkih, Patrik Ligetvari jih je prispeval šest, pri Slovencih je bil z osmimi zadetki najboljši Dolenec, Mačkovšek pa je v drugem polčasu zadel le zadetek (5).

Slovenijo v drugem delu čakata še dve tekmi. Najprej se bo v torek, 21. januarja, pomerila s Portugalsko, dan kasneje pa še z Norveško. Po prvih tekmah drugega dela v skupini v Malmöju sta v vodstvu Norveška in Slovenija. Obe imata po štiri točke.

Sistem tekmovanja in olimpijske kvalifikacije



Najboljši ekipi obeh skupin iz glavnega dela bosta napredovali v polfinale, tretjo pa čaka boj za peto mesto. Končna razvrstitev bo še kako pomembna za kovanje olimpijskih sanj. Po izpadu Danske je jasno, da bodo neposredno mesto na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu prejeli novi prvaki, dve vstopnici pa sta prosti še za nastop na enem izmed treh kvalifikacijskih turnirjev. Tja so že uvrščene Nemčija, Norveška, Švedska, Hrvaška in Španija, ki na tem evropskem prvenstvu še vedno ostajajo v boju za najvišja mesta, ter že izpadla Francija. Na drugi strani tako v boju za prosta mesta ostaja sedem držav – Avstrija, Češka, Belorusija, Madžarska, Slovenija, Portugalska in Islandija.

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška 2 tekmi – 4 točke

2. Slovenija 3 – 4

-----------------

3. Madžarska 3 – 4

4. Islandija 3 – 2

5. Portugalska 3 – 2

6. Švedska 2 – 0

