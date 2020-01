Spomin na poraz je še kako živ, zdaj so pripravljeni na maščevanje #video

Slovenska izbrana vrsta je v petek odločno začela boje v drugem delu prvenstva. Slovenci so na prvi tekmi glavnega dela s 30:27 ugnali Islandce. Zdaj jih čakajo Madžari, ki jih je med letoma 2017 in 2018 vodil zdajšnji slovenski selektor Ljubomir Vranješ, Slovence pa so izločili tudi v kvalifikacijah za lansko svetovno prvenstvo.

Ljubomir Vranješ je bil v preteklosti selektor Madžarske. Foto: Reuters

"Z Madžari imamo nekaj neporavnanih računov. Upam, da se jim bomo na nedeljski tekmi oddolžili za boleč kvalifikacijski poraz za lansko svetovno prvenstvo. Ključ do zmage bo naša dobra obramba. Upam, da bomo dosegli čim več lahkih zadetkov in čim manj igrali na njihovo postavljeno obrambo. Na tekmi je velik vložek, naredili bomo vse za svojo peto zaporedno zmago," je pred tekmo povedal Blaž Janc.

Spet bo odločala obramba

Slovenci so pripravljeni na nov boj. Foto: Reuters Vranješ, ki madžarske igralce dobro pozna, se zaveda težavnosti in pomembnosti naloge, ki je pred slovensko izbrano vrsto. "Madžarska se je v dozdajšnjem delu turnirja prikazala v lepi luči. Premagala je Islandijo in Rusijo, z Dansko igrala neodločeno, v petek pa izgubila proti Norveški. Te tekme si še nisem v celoti ogledal, videl pa sem tekmi z Rusijo in Dansko. V vsakem primeru se v nedeljo obeta spopad dveh obrambno naravnanih ekip," je povedal Šved na slovenski klopi.

Slovencem nekaj težav povzroča tudi utrujenost. "Z utrujenostjo nimamo težav samo v našem taboru, tudi v drugih jih imajo, to je pač davek turnirskega sistema tekmovanja. Na takšnih tekmah je najpomembnejša glava, ta bo morala biti na pravem mestu na vseh treh naših preostalih dvobojih v drugem delu tekmovanja," je še povedal selektor Slovenije.

Ferlin: Ne smemo ponoviti črnih minut

Veliko bo znova odvisno od obrambe, ki je v igri Slovencev že ves čas turnirja na visoki ravni. Svoje z izjemnim delom ves čas dodaja tudi Klemen Ferlin, ki je na petkovi tekmi z Islandijo zbral 15 obramb in bil poleg Deana Bombača med najzaslužnejšimi za slovenski uspeh. "Mislim, da so Islandci boljša reprezentanca kot Madžari, a to bomo morali dokazati na igrišču. Ne smemo ponoviti črnih minut v obrambi, kot se nam je pripetilo na tekmi z Islandijo. Le z dobro obrambo lahko zmagaš na tekmi, sploh če imaš slabši dan v napadu," je prepričan Ferlin.

Klemen Ferlin o Madžarski:

Slovenci bi v primeru zmage naredili velik korak k aprilskemu kvalifikacijskemu olimpijskemu turnirju, hkrati pa bi vse bolj realna postala tudi misel na preboj na mesta, ki vodijo v najprestižnejši del tekmovanja v Stockholmu. V primeru poraza še ne bi ogrozili svojega glavnega cilja, odločitev o tem bi se v tem primeru prestavila na torkov obračun s Portugalci in sredinega z Norvežani. Oboji so v prvem krogu drugega dela odlično opravili svoje delo: Portugalci, rablji Francozov v prvem delu tekmovanja, so v velikem slogu povozili Švede in slavili kar s 35:25, Norvežani pa so z rutinsko predstavo ukanili Madžare s 36:29.

