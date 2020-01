Slovenski rokometaši prvič praznih rok na Švedskem

Slovenci so prvič okusili grenkobo poraza na letošnjem evropskem prvenstvu. Po zmagah nad Poljaki, Švedi in Švicarji v skupinskem delu v Göteborgu ter Islandci v drugem delu tekmovanja v Malmöju so jim danes rokometno mero vzeli Madžari.

Izbranci slovenskega selektorja Ljubomirja Vranješa imajo navkljub današnjemu porazu še vedno možnosti, da se prebijejo na enega od treh aprilskih kvalifikacijskih turnirjev za letošnje poletne olimpijske igre v Tokiu, kar je bil primaren cilj pred prihodom na EP, dosegljive pa so tudi najbolj prestižne tekme, ki bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Fotogalerija s tekme med Slovenijo in Madžarsko (foto: Reuters):

Končna uvrstitev slovenskih rokometašev v glavnem delu turnirja bo znana po torkovi tekmi s Portugalci in sredini z Norvežani.

Slovenija je izjemno odigrala prvi polčas proti vzhodnim sosedom. Vranješ je v primerjavi z minulimi dvoboji v ogenj potisnil veliko več igralcev, od 16 so na klopi ostali le neizkušena Kristjan Horžen in Rok Ovniček ter Tilen Kodrin, presenetljivo pa tudi Dean Bombač, ki je na petkovem obračunu Islandcem zabil kar devet golov in podelil soigralcem neverjetnih deset asistenc.

A Vranješeva strategija je bila smiselna, za boj s telesno izjemno močnimi igralci je potreboval veliko večje število igralcev kot na minulih tekmah.

Njegovi varovanci so z izjemo uvodnih minut, ko so zaostali za dva gola 1:3, v prvi polovici imeli popolno oblast nad vzhodnimi sosedi. Obramba 6-0 - v centralnem bloku sta bila Borut Mačkovšek in Blaž Blagotinšek, pomembno vlogo pa je odigral tudi povratnik Darko Cingesar - se je od prve minute bojevala s prvim madžarskim zvezdnikom in pravim orjakom Bencejem Banhidijem na šestmetrski črti, z neprestanim dovajanjem "sveže krvi" pa je ta bila v prvi polovici tekme na izjemno visoki ravni.

Foto: Reuters

Tudi slovenska igra v napadu je bila - tudi v odsotnosti svojega "čarodeja" Bombača - premišljena in preudarna. V prvih petnajstih minutah so Madžarsko po dobro izdelanih akcijah v glavnem premagovali Jure Dolenec, Mačkovšek in Zarabec, v drugih petnajstih minutah pa je v polnem sijaju zablestela tudi Dolenčeva alternativa na desnem zunanjem Nejc Cehte, ki je dosegel kar tri gole.

Slovenija je prvič na dvoboju povedla v deseti minuti po golu Zarabca s sedemmetrovke, največ pa v končnici prvega polčasa. Za obe prednosti štirih golov je poskrbel Cehte, v 26. minuti za vodstvo s 14:10, v 29. pa za 15:11.

Slovenski rokometaši so drugo polovico tekme odprli s prednostjo treh golov (16:13), a so se jim vzhodni sosedi - predvsem na račun dveh obramb vratarja Rolanda Miklerja - že v 33. minuti približali na gol zaostanka (16:15), v 40. minuti pa so ujeli Vranješeve fante in po golu Banhidija izenačili na 17:17.

Sredi drugega polčasa so slovenski rokometaši doživeli resno krizo, pri vodstvu z 18:17 so Madžari naredili delni izid 4:0 in jim ušli za tri gole (18:21). Vranješ je na ogrevanje poslal svojega velikega aduta Bombača, v 47. minuti pa ga tudi poslal v igro.

Foto: Reuters

Slovenija je v končnici tekme skušala tekmo postaviti na glavo, nekajkrat je močno zadihala za ovratnik vzhodnim sosedom in se približala na gol zaostanka (20:21, 22:23), nazadnje pa v 58. minuti, ko je Mačkovšek znižal na 27:28.

A tudi njihovi tradicionalni tekmeci so v prelomnih trenutkih prikazali zelo zbrano igro v napadu, predvsem pa so izkoristili nekoliko slabšo slovensko igro v obrambi v drugem polčasu, ki je prejela 29 golov.

V slovenski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Jure Dolenec z osmimi goli, Borut Mačkovšek je prispeval pet, Blaž Blagotinšek in Miha Zarabec pa po štiri zadetke.