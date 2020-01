Slovenski rokometaši odločno v boj za novi dve točki

Sistem tekmovanja in olimpijske kvalifikacije



Najboljši ekipi obeh skupin iz glavnega dela bosta napredovali v polfinale, tretjo pa čaka boj za peto mesto. Končna razvrstitev bo še kako pomembna za kovanje olimpijskih sanj. Po izpadu Danske je jasno, da bodo neposredno mesto na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu prejeli novi prvaki, dve vstopnici pa sta prosti še za nastop na enem izmed treh kvalifikacijskih turnirjev. Tja so že uvrščene Nemčija, Norveška, Švedska, Hrvaška in Španija, ki na tem evropskem prvenstvu še vedno ostajajo v boju za najvišja mesta, ter že izpadla Francija. Na drugi strani tako v boju za prosta mesta ostaja sedem držav – Avstrija, Češka, Belorusija, Madžarska, Slovenija, Portugalska in Islandija.

Skupina II:

Lestvica:



1. Norveška 1 tekma – 2 točki

2. Madžarska 1 – 2

-----------------

3. Slovenija 1 – 2

4. Portugalska 1 – 0

5. Islandija 1 – 0

6. Švedska 1 – 0

