Hrvati premočni, prvi poraz Pajovičevih Avstrijcev

Avstrijci so se prvih deset minut tekme dobro kosali s Hrvati, v 11. minuti tekme je bil izid poravnana na 4:4, nato se je četa prekaljenega trenerskega mačka Lina Červarja odlepila Pajovičevi vrsti. Do konca prvega polčasa so Hrvati vodili s 13:8.

HALF-TIME: They won all three preliminary round matches and @HRStwitt 🇭🇷 continue in the same way, with a 13:8 lead against @HandballAustria 🇦🇹 at half-time#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/UfQqe8Mkc5