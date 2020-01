Kdo kot zadnji do napredovanja? Olimpijski prvaki trepetajo.

Na evropskem prvenstvu v rokometu bosta danes na sporedu še zadnji tekmi v prvem delu prvenstva. Edina neznanka ostaja skupina E, ki se bo v glavnem delu križala tudi s slovensko skupino. Islandija si je že zagotovila napredovanje, za drugo prosto mesto pa se potegujeta Danska in Madžarska. Razpleta dvobojev med Madžarsko in Islandijo ter Dansko in Rusijo in točkovni izkupiček obeh najboljših izbranih vrst iz te skupine v drugem delu tekmovanja bosta znana v današnjih večernih urah.

Slovenski rokometaši bodo obračune v Malmöju, ki bodo na sporedu med 17. in 22. januarjem, pričeli z dvema točkama. Enako izhodišče ima Norveška, Portugalska in Švedska pa drugi del pričenjata brez točk.

Skupina I - Dunaj: 1. Hrvaška 1 tekma - 2 točki

2. Španija 1 - 2

-----------------

3. Avstrija 1 - 2

4. Češka 1 - 0

5. Nemčija 1 - 0

6. Belorusija 1 - 0 Skupina II - Malmö: 1. Norveška 1 tekma - 2 točki

2. Islandija/Madžarska ?

-----------------

3. Slovenija 1 - 2

4. Portugalska 1 - 0

5. Islandija/Madžarska/Danska ?

6. Švedska 1 - 0

Sistem tekmovanja



V drugi del tekmovanja se bosta prebili po dve najboljši reprezentanci iz vsake od šestih skupin. V drugem delu tekmovanja se bodo med 16. in 22. januarjem na Dunaju križale izbrane vrste iz skupin A, B in C, v Malmöju pa reprezentance iz skupin D, E in F. V polfinale se bosta uvrstili po najboljši dve ekipi iz obeh skupin drugega dela. Odločilne tekme bodo med 24. in 26. januarjem v Stockholmu.

Kako na olimpijske kvalifikacije? Na prvenstvu stare celine si bo le prvak izboril nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Od evropskih reprezentanc ima olimpijsko vozovnico le Danska, ki je lani slavila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji in na Danskem. V primeru danskega zmagoslavja si bo mesto na olimpijskem turnirju v deželi vzhajajočega sonca zagotovila drugouvrščena izbrana vrsta. Francija, Nemčija in Norveška so si na račun visokih uvrstitev na lanskem SP izborile pravico do organizacije kvalifikacijskih turnirjev za olimpijske igre, ki bodo med 17. in 19. aprilom. Nastop na enem od treh turnirjev so si zagotovile tudi Švedska, Hrvaška in Španija, prosti pa sta še dve mesti.

Skupina E:

Lestvica:

