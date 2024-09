Slovenska ženska rokometna reprezentanca ima novo kapetanko, to je postala zunanja rokometašica Tjaša Stanko, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Ena najboljših desnih zunanjih rokometašic na svetu Ana Gros se je po koncu olimpijskih iger odločila, da zaključi reprezentančno pot, tako da je ženska reprezentanca potrebovala novo kapetanko. To vlogo prevzema Tjaša Stanko.

"Vloga kapetanke je zame velika čast. Glede na to, da sem v reprezentanci ena izmed najizkušenejših igralk, to prinaša tudi odgovornost, ki pa se je zelo veselim. Vsem mlajšim igralkam bom skušala pomagati po najboljših močeh, tako kot so meni nekoč pomagale starejše članice slovenske reprezentance," je o kapetanskih zadolžitvah za RZS povedala 26-letnica.

Ana Gros je po olimpijskih igrah, kot več nosilk, končala reprezentančno pot. Foto: www.alesfevzer.com

Mariborčanka se je z rokometom začela spoznavati v prvem razredu osnovne šole pri ženskem mariborskem klubu. V sezoni 2015/16 je iz matičnega Maribora prestopila v Zagorje in vodila do naslova slovenskih prvakinj. Poleti leta 2017 je prestopila v vrste ljubljanskega Krima, katerega članica je tudi danes. Medtem je v tujini zaigrala še pri serijskih hrvaških prvakinjah iz Koprivnice in francoskem Metzu.

Pri 17 letih si je prislužila prvi vpoklic v slovensko člansko reprezentanco, v kateri se s 113 nastopi trenutno uvršča na deveto mesto večne lestvice, medtem ko je s 448 doseženimi goli še štiri mesta višje.

Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Novembra na evropsko prvenstvo

Minuli ponedeljek je s člansko izbrano vrsto začela prvi ciklus priprav za deveti nastop Slovenije na evropskih prvenstvih. Slovenske rokometašice bodo tekmovanje začele novembra v Innsbrucku in nastope med četverico v svoji skupini z uvrstitvijo na eno izmed prvih dveh mest skušale podaljšati čim dlje v december, ko se bo dogajanje preselilo na Dunaj.

Delo ne bo lahko, saj se bodo zoperstavile svetovnim podprvakinjam in olimpijskim prvakinjam Norvežankam, sogostiteljicam prvenstva Avstrijkam in Slovakinjam.