Udarec za slovenski rokomet: rokometašice v nov ciklus brez najboljših igralk

Selektor slovenske ženske rokometne reprezentance Dragan Adžić je danes predstavil seznam igralk za bližnjo akcijo v tednu Evropske rokometne zveze med 23. in 28. septembrom ter evropsko prvenstvo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji in Švici ter na Madžarskem. Na njem manjkajo praktično vse nosilke slovenske igre.

Po koncu olimpijskih iger v Parizu se je od reprezentance poslovila Barbara Lazović, medtem ko se je Nina Spreitzer odločila za enoletni premor. Elitna slovenska izbrana vrsta v novem olimpijskem ciklu ne bo mogla računati tudi na Ano Gros, Tamaro Mavsar, Amro Pandžić in Aljo Varagić, na seznamu za bližnjo akcijo EHF ni niti Elizabeth Omoregie, je na današnji novinarski konferenci v prostorih Rokometne zveze Slovenije sporočil Adžić.

"Gros, Mavsar, Varagić in Pandžić so mi v pogovoru dejale, da so na olimpijskih igrah v Parizu odigrale zadnjo reprezentančno tekmo. Ker vse igrajo na najvišji ravni, so še vedno majhne možnosti, da se vrnejo v izbrano vrsto," je na današnji novinarski konferenci dejal Adžić.

Selektor Dragan Adžić kljub osipu v reprezentanci upa, da se bo njegova nova reprezentanca vseeno izkazala na evropskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

"Omoregie ni na seznamu zaradi njenih kroničnih težav s kolenom, oktobra bo povsem jasno, ali bo še naprej del reprezentance. Spreitzer si je vzela enoletni premor, Lazović pa je končala kariero. V ekipo se po porodu postopoma vrača Nina Zulić. Tako velik kadrovski izpad bi težko preživela rokometna velika Norveška s svojo veliko bazo igralk, da ne govorim o Sloveniji," je dodal Adžić, ki mu bo po odhodu njegove dosedanje najtesnejše sodelavke Branke Mijatović v bodoče pomagal Jan Žbogar.

Črnogorec kljub temu upa, da se bo njegova nova reprezentanca vseeno izkazala na evropskem prvenstvu. V skupinskem delu bo igrala v Innsbrucku, njene tekmice pa bodo Norveška, Avstrija in Slovaška. V glavni del tekmovanja, ki bo na Dunaju, se bosta uvrstili dve najboljši izbrani vrsti iz skupine E.

Na seznamu črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi so vratarke Dijana Đajić, Maja Vojnović in Luna Mija Zupan (vse Krim Mercator), krilne igralke Ema Abina, Elena Erceg (obe Krim Mercator), Nena Černigoj, Živa Čopi (obe Mlinotest Ajdovščina), Tinkara Kogovšek (Litija), Ema Markovič (Velenje) in Maja Svetik (BT Füchse), zunanje igralke Tjaša Stanko, Ana Abina, Teja Pogorelc, Tinkara Rakovec (vse Krim Mercator), Špela Bajc (Litija), Nuša Fegic (Mlinotest Ajdovščina), Ema Hrvatin (Saint Amand), Erin Novak (Kisvardi) ter krožne napadalke Tina Klemenčič (Ludwigsburg), Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Lana Puncer (Velenje) in Urška Zelnik (Mlinotest Ajdovščina).

Nova slovenska reprezentanca bo imela prvi preizkus znanja 28. septembra, ko se bo za zaprtimi vrati v Prelogu pomerila s Hrvaško.

Slovenska ženska vrsta je v zadnjih dveh letih doživela svoje "zlato rokometno obdobje", krona uspešnih nastopov na mednarodni sceni pa so bile letošnje olimpijske igre v Parizu, kjer je na premiernem olimpijskem nastopu zasedla 11. mesto.

