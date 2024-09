Časa ni bilo veliko, a poznajo severni rokomet

Rokometašice Krima Mercatorja so v 30. zaporedno klubsko sezono v ligi prvakinj vstopile z zmago, tesno s 24:23 so zmagale v Koprivnici, a z igro niso navdušile. Kot poudarjajo v strokovnem taboru Ljubljančank, začetno obdobje še ni za popolno igro, ekipa se uigrava, cilj pa so z dvema točkama dosegli. Dve točki želijo tudi v soboto. V soboto jih na domačem terenu čaka dvoboj z danskim podprvakom Nyköbingom.

"Sezono je vedno dobro začeti z zmago, ki v ekipo prinese dobro energijo in samozavest. Vemo, kako dolga je še sezona v ligi prvakinj, ni slabih ekip. Zato je vsaka tekma pomembna, mi gradimo ekipo in minula zmaga je bila prvi temelj za dobro sezono," je uvodoma dejala novinka pri Krimovkah, Francozinja Grace Zaadi, ki je na minuli tekmi proti Podravki Vegeti dosegla odločilni gol.

Že v soboto Krimovke čaka naslednja evropska tekma, saj bodo varovanke črnogorskega strokovnjaka na klopi ljubljanske ekipe Dragana Adžića prvič v ligi prvakinj to sezono igrale doma.

"Ekipa je lani igrala v finalu danskega državnega prvenstva, o kakovosti ni dvoma," je dejal glavni strateg krimovk. Foto: www.alesfevzer.com

O kakovosti Dank ni dvoma

"Res da časa za pripravo ni bilo veliko, a poznamo severni rokomet, Skandinavke spremljamo že nekaj časa, odkar smo izvedeli, da bomo z njimi igrali v skupinskem delu. Menim da to, da Nyköbing šele drugo sezono v zgodovini igra na najvišji evropski ravni, ni pravi odraz kakovosti danske ekipe. To nas tudi ne zanima. Ekipa je lani igrala v finalu danskega državnega prvenstva, o kakovosti ni dvoma," je dejal glavni strateg Krima.

"Ne dvomim, da nam lahko uspe"

Kljub temu so Ljubljančanke pred dvobojem optimistične. Vratarka Maja Vojnovič verjame, da s soigralkami lahko ponovijo lansko slavje proti Dankam. "Lani smo sezono začele zelo dobro, letos imamo isti cilj. No, lahko je še boljše. Imamo novo ekipo in igralke, ki so željne vrhunskih rezultatov, zato ne dvomim, da nam lahko uspe. V mislim imamo cilj, ki ga bomo skušale doseči," je uvodoma dejala vratarka.

"Hitro se teče, hitro kroži žoga. Igrajo zelo hitro, imajo tudi igro sedem na šest brez vratarke in verjamem, da se tu da zelo veliko izkoristiti." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kot je dodala, igralke že komaj čakajo, da bodo lahko nastopile pred domačimi navijači. "Komaj že čakamo, da se začne pred glasno domačo publiko, ki bo naš osmi igralec in da nam da dodatno energijo, ki jo bomo seveda potrebovale," je menila Vojnovič, ki pričakuje novo zahtevno tekmo.

"Imajo tudi igro sedem na šest brez vratarke in verjamem, da se tu da zelo veliko izkoristiti"

"Tekma bo zelo zahtevna, igralk pa ne poznamo. Zelo dolgo so skupaj in ne menjajo igralk, ampak za nas to ni ovira. Še zmeraj smo prejele veliko materiala, skozi tekme smo dobile še več informacij, in gremo v tekmo s čisto glavo in polno paro. Zdi se mi, da ves skandinavski rokomet deluje po podobnem principu. Hitro se teče, hitro kroži žoga. Igrajo zelo hitro, imajo tudi igro sedem na šest brez vratarke in verjamem, da se tu da zelo veliko izkoristiti," je še dejala 26-letnica in odločno napovedala: "Ne smemo se ustrašiti tekmic, pripravljamo se na obračun in verjamem, da bomo dale vse od sebe."

Tudi nova francoska okrepitev Zaadi je prepričana, da brez podpore navijačev ne bo šlo. "Zelo se veselim prve domače tekme. Verjamem, da se bodo v Stožicah zgodile zelo dobre stvari. Še posebej letos, ko je 40. obletnica kluba. Nima veliko klubov takšne zgodovine, takšnih uspehov. Verjamem, da bomo vsako tekmo končale z zabavo."

Tekma se bo v Areni Stožice v soboto začela ob 18. uri.