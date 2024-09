Krimovke ligo prvakinj odprle s tesno zmago

Rokometašice Krima Mercatorja so v Koprivnici na Hrvaškem začele svoje popotovanje v novi sezoni evropske lige prvakinj. Podravko Vegeto so premagale s 24:23 (12:9).

Krimovke se v sezoni 2024/25 želijo uvrstiti na zaključni turnir lige prvakinj v Budimpešti, temu primerno so okrepile igralski kader.

V Ljubljano se je poleti vrnila prva dama slovenskega rokometa Ana Gros, poleg nje pa sta prišli še dve vrhunski francoski reprezentantki Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna. Dres Krima so oblekle tudi slovenska reprezentančna vratarka Amra Pandžić, Španka Jennifer Gutierrez Bermejo, Senegalka Hawa N'Diaye in Avstrijka Philomena Egger.

Ljubljanska ekipa je v Koprivnici hodila po robu, na koncu pa le osvojila načrtovani točki po golu Grace Zaadi v zadnji minuti. Pri Krimovkah sta bili najbolj učinkovit Zaadijeva in Tamara Mavsar, ki sta dosegli po pet golov. Krimovke so na tekmi naredile kar 16 tehničnih napak, na njihovo srečo pa so bile domače rokometašice silno neučinkovite v izvajanju sedemmetrovk, iz 12 poskusov so dosegle zgolj štiri zadetke.

Tamara Mavsar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Izbranke Dragana Adžića so po raztrganem uvodu prvi gol dosegle v šesti minuti, ko je Tamara Mavsar po strelu s svoje polovice zadela prazna vrata rokometašic iz Koprivnice. Slovenska reprezentančna krilna igralka je v 11. minuti poskrbela za prvo vodstvo s 4:3, deset minut pozneje pa je Ana Gros soigralke popeljala do prvega vodstva z dvema goloma razlike (8:6). Ljubljančanke so boljšo predstavo prikazale v obrambi, v uvodnih 25 minutah so prejele le šest golov, v prvi polovici tekme pa so največ vodile za štiri gole (11:7 in 12:8).

Krimovke tudi v drugem polčasu niso blestele. Gostiteljice so se jim v 40. minuti približale na dva gola (14:16), pred večjo zadrego pa jih je reševala vratarka Maja Vojnovič z nekaj sijajnimi posredovanji. Adžićeve varovanke so v zadnjih dvajsetih minutah hodile po robu. Njihova raztrgana in nepovezana igra je botrovala zaostanku treh golov (18:21) v 51. minuti, v prelomnih trenutkih dvoboja pa so na račun individualne kakovosti le osvojile načrtovani točki. Trinajst sekund pred koncem dvoboja sta romunski sodnici dosodili sedemmetrovko za gostiteljice, strel Klare Birtić pa je zadel okvir vrat in Ljubljančanke so se veselile srečne zmage.

Tekmice ljubljanske zasedbe v skupinskem delu so še madžarski Ferencvaros, francoski Metz, norveški Storhamar, dve romunski ekipi - Bukarešta in Gloria Bistrita ter danski Nyköbing, ki čez teden dni prihaja v Stožice.