Krimovke so na nedavni proslavi 40. obletnice kluba v ljubljanskem Rogu izrazile željo po preboju na zaključni turnir lige prvakinj v Budimpešti. V prejšnji sezoni so po obetavnem začetku močno popustile, v skupinskem delu so dosegle šest zmag in en neodločen izid ter sedem porazov, na tekmah za uvrstitev v četrtfinale pa nato visoko izgubile z romunsko Bukarešto s skupnim izidom 48:60.

V sezoni 2024/25 želijo narediti korak naprej, temu primerno so tudi okrepile igralski kader. Njihove vrste je res zapustila najboljša posameznica v zadnjih dveh letih, Rusinja Darja Dmitrijeva je nove izzive poiskala v madžarskem Ferencvarosu, medtem ko je Barbara Lazović končala kariero.

Dragan Adžić Foto: Guliverimage

"Naš cilj je preboj na zaključni turnir lige prvakinj"

V Ljubljano se je poleti vrnila prva dama slovenskega rokometa Ana Gros, poleg nje sta prišli še vrhunski francoski reprezentantki, Tamara Horaček in Grace Zaadi Deuna. Dres Krima so oblekle tudi slovenska reprezentančna vratarka Amra Pandžić, Španka Jennifer Gutierrez Bermejo, Senegalka Hawa N'Diaye in Avstrijka Philomena Egger.

"Po številnih reprezentančnih obveznostih v poletnih mesecih nismo imeli dovolj časa, da bi nove igralke povsem začutile druga drugo, a gre za izkušene rokometašice, ki so v Krim prišle zaradi najvišjih tekmovalnih ciljev. Kljub temu smo v razmeroma kratkem pripravljalnem obdobju naredili številne premike, tako da povezani pričakujemo prvo tekmo v Koprivnici. Čaka nas mlada in kakovostna ekipa in naš cilj sta dve točki," je na današnji novinarski konferenci dejal črnogorski strokovnjak na klopi Krima Dragan Adžić.

"Naš cilj je preboj na zaključni turnir lige prvakinj. Menim, da imamo po mojih treh letih delovanja v klubu ekipo za uresničitev tega cilja. Če mi ne bo uspelo, imate moj naslov. Klub ni odgovoren za dogajanje na igrišču, jaz osebno in moje varovanke bomo morali prevzeti odgovornost," je v zvezi s tem dejal Adžić.

Ana Gros Foto: Grega Valančič/Sportida

Forma še ni na najvišji ravni

"Časa ni bilo veliko na voljo, a v zadnjih tednih smo se dobro pripravile za začetek lige prvakinj. Naša forma še ni na najvišji ravni, veliko je novink, vendar sem prepričana, da se bomo v kratkem še bolje povezale in bo naša igra vsako tekmo boljša. Uvodna tekmica iz Koprivnice je pravšnja za začetek, naš cilj pa je zmaga," je dejala največja poletna okrepitev Krima Ana Gros.

Krimovke so prejšnjo sezono odprle s tremi zmagami in nato počasi začele izgubljati korak z mednarodnimi tekmicami. "Težko primerjam preteklo sezono z novo, ogrodje ekipe je malce spremenjeno, zaradi pestrega poletja pa še nismo povsem uigrane. Prepričana sem, da bomo našo pripravljenost stopnjevale. V soboto nas čaka zahtevna tekma, Podravka Vegeta se je po dveletni odsotnosti vrnila v ligo prvakinj in se želi dokazati pred domačimi gledalci, a verjamem v našo kakovost," meni krilna igralka Tamara Mavsar.

Ljubljanska zasedba bo prvo domačo tekmo igrala 14. septembra, ko bo gostila danski Nyköbing. Druge skupinske tekmice so Ferencvaros, francoski Metz, norveški Storhamar in še dve romunski ekipi, Bukarešta in Gloria Bistrita.

Drugi pari uvodnega kroga v skupini A so Gloria Bistrita – Bukarešta, Ferencvaros – Nyköbing in Storhamar – Metz. Pari skupine B so Brest – Vipers Kristiansand, Györ – Esbjerg, Odense – Ludwigsburg in Rapid Bukarešta – Budućnost.

