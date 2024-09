Krim visoko slavil, do zmag še Velenje in Mlinotest

Rokometašice Krima Mercatorja so odločno krenile tudi v domače prvenstvo. Rekorderke po številu državnih naslovov so v uvodnem krogu nove sezone premagale Koper kar s 37:25 (19:15).

Pri zmagovalkah sta s kar osmimi goli izstopala rokometašica Konga Betchaidelle Ngombele in mlada Avstrijka Philomena Egger, gol manj je dosegla Tea Pogorelc. Za Koper sta po šestkrat zadeli Veronika Doneva in Nika Ožegović.

V soboto so do prvih točk prišle Velenjčanke, ki so v gosteh ugnale Izolo, v nedeljo pa so podprvakinje iz Ajdovščine slavile v Litiji.