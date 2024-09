"Moje sanje so se uresničile, ko sem bil stara 16 let. Takrat sem prvič oblekla slovenski reprezentančni dres. Nikoli si nisem predstavljala, da bom v 17 letih igranja za Slovenijo doživela toliko norih trenutkov in iger. Kot sem že večkrat omenila …, najlepša čustva vedno doživiš, ko igraš za svojo reprezentanco. Ne morem opisati, kako hvaležna in ponosna sem, da sem sodelovala na vseh velikih tekmovanjih, ki jih je Slovenija igrala v zadnjih 17 letih. 5 evropskih prvenstev in najlepše odigrano doma leta 2022, štiri svetovna prvenstva in olimpijske igre letos v Parizu.

Vse sem doživela. Ni bilo vedno lahko, imeli smo veliko težkih porazov, imeli pa smo tudi veliko velikih zmag. Ampak na koncu ... to ne šteje toliko kot vsi spomini in ljudje, ki sem jih spoznala v vseh teh letih. Trenerji, fizioterapevti, funkcionarji in drugi. Predvsem pa vse igralke različnih generacij, ki so bile v nekem trenutku del reprezentance. Res je bilo posebno! Hvala, da sem bil vaša kapetanka sedem let. Vedno sem poskušala biti najboljša različica sebe za ekipo.

Res sem delala napake in imel sem nekaj čudnih obrazov na igrišču, a to je bilo vedno zaradi ponosa in želje, da bi za svojo državo igrala najbolje, kar sem v tistem trenutku lahko! Težko se je posloviti ... iskreno ... ampak to počnem z lažjim srcem, saj vem, da sem za to reprezentanco vedno dala vse, kar sem lahko. Na neki točki se mora končati. In mislim, da so bile olimpijske igre tudi najboljši možni način za to!

Hvala rokometna zveza za vse, še enkrat hvala vsem reprezentantkam in vsem štabom. Res je bila super vožnja. Vse dobro in vso ljubezen moji mali in prelepi Slovenije. Vedno si v mojem srcu," je zapisala na svojem Instagramovem ob reprezentančnem slovesu.