Štirje Slovenci med kandidati za nagrade EHF

Potem ko sta se v ženski konkurenci med kandidatke za igralko leta Evropske rokometne zveze (EHF) uvrstili Slovenki Ana Gros in Elizabeth Omoregie, je EHF sporočila, da so med kandidati za priznanja v moški konkurenci tudi štirje Slovenci: Aleks Vlah, Blaž Janc, Blaž Blagotinšek in Matej Gaber.

Na urniku moških klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske rokometne zveze sta v sezoni 2022/23 ostala le še zaključna turnirja vin, nominacije za nagrade odličnosti EHF pa so pri krovni organizaciji evropskega rokometa oznanili že v začetku tega tedna.

Nagrade - za moške in ženske - so priznanje najboljšim igralcem na posameznih položajih, najboljšim obrambnim igralcem in najuspešnejšim novincem. Pri glasovanju sodelujejo igralci, trenerji, izbrani mediji in navijači. Izbor javnosti poteka prek aplikacije Home of Handball. Glasovanje za rokometaše se začne 26. maja, glasovanje za rokometašice pa poteka do 25. maja.

Blaž Janc Foto: Guliverimage

Med kandidati so tudi štirje Slovenci: srednji zunanji Aleks Vlah (RK Celje Pivovarna Laško), desno krilo Blaž Janc, med najboljšimi obrambnimi igralci pa sta Blaž Blagotinšek in Matej Gaber.