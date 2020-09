Slovenci dobili tekmece za SP v Egiptu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Četa Ljubomirja Vranješa se bo v skupinskem delu januarskega svetovnega prvenstva pomerila z Belorusijo, Južno Korejo in Rusijo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Gizi dobila tekmece v skupinskem delu svetovnega prvenstva med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Egiptu. Slovenija bo v prvem delu tekmovanja igrala v skupini H, v njej pa so Belorusija, Južna Koreja in Rusija.