Vranješevi varovanci v prvem jakostnem bobnu

Poleg Slovenije so v prvem jakostnem bobnu še Danska, Španija, Hrvaška, Norveška, Nemčija, Portugalska in Švedska.

V drugem bobnu so Egipt, Argentina, Avstrija, Madžarska, Tunizija, Alžirija, Katar in Belorusija, v tretjem Islandija, Brazilija, Urugvaj, Češka, Francija, Južna Koreja, Japonska in Bahrajn, v četrtem pa Angola, Zelenortski otoki, Maroko, Kongo, Poljska, Rusija, zmagovalec prvenstva Severne Amerike in Karibov ter najboljša izbrana vrsta dodatnega kvalifikacijskega turnirja za področje Južne in Srednje Amerike.

Zadnji imeni udeležencev bosta znani najkasneje do 31. oktobra, do katerega so pri IHF zavoljo pandemije koronavirusa podaljšali rok za izvedbo tekmovanj. Medtem ko je dodatni kvalifikacijski turnir v Salvadorju predviden med 19. in 25. oktobrom, termin severnoameriškega in karibskega prvenstva v Mehiki še ni znan.

Na mundialu, ki bo potekal med 13. in 31. januarjem prihodnje leto, bo prvič v zgodovini nastopilo 32 ekip. Žreb bo iz vsakega bobna v skupine od A do H posadil eno izmed reprezentanc.

Za gostiteljstvo SP v Egiptu zgradili tri nove dvorane

V Egiptu so v namen gostiteljstva 27. svetovnega prvenstva krepko zavihali rokave in zgradili tri popolnoma nove dvorane. Četrta lokacija tekmovanja bo prav egiptovska prestolnica, kjer bo reprezentance pričakalo največje prizorišče. Novozgrajene dvorane sprejmejo med 4500 in 7000 gledalcev, dvorana v Kairu, ki je del velikega športnega kompleksa, omogoča spremljanje tekem več kot 16.000 obiskovalcem.

Slovenska moška izbrana vrsta je do danes na svetovnih prvenstvih nastopila osemkrat. Največji uspeh je dosegla leta 2017 v Franciji, ko je po epskem preobratu osvojila bronasto kolajno. Zadnje svetovno prvenstvo je minilo brez slovenskih fantov, saj jih je v kvalifikacijah izločila Madžarska, ki jo je tedaj vodil sedanji slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

V kvalifikacijah za januarski sklepni turnir bi se morala Slovenija pomeriti s Srbijo, a sta bila junijska kvalifikacijska dvoboja odpovedana zaradi pandemije koronavirusa. Namesto tega so v Egipt napredovale reprezentance glede na razvrstitev na zadnjem evropskem prvenstvu, ki so ga gostile Avstrija, Norveška in Švedska. Slovenija je januarja letos osvojila četrto mesto.