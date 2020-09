Trebanjci po novi zmagi do napredovanja

Trebanjci so tudi na drugi tekmi prišli do zmage.

Trebanjci so tudi na drugi tekmi prišli do zmage. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Trebanjci so levji delež na poti do drugega kroga drugega najmočnejšega klubskega tekmovanja na stari celini opravili pred tednom dni v portugalski prestolnici. Lepe zaloge petih golov iz Lizbone so oplemenitili in na današnji povratni tekmi v svoji dvorani vnovič na kolena položili v minuli sezoni četrtouvrščeno ekipo v portugalskem prvenstvu.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so odločno odprli povratni dvoboj in si že po desetih minutah igre priigrali štiri gole prednosti (5:1). V nadaljevanju so imeli kljub manjšemu padcu v igri vse niti igre v svojih rokah in se na veliki odmor odpravili s tremi goli prednosti (14:11).

Nadzorovali tekmeca

Dolenjci so v začetku drugega polčasa nadzorovali tekmece iz Lizbone. V 36. minuti so prvič na dvoboju povedli za pet golov (16:11), nato pa vidno popustili in tekmecem dopustili, da so jim gosti v 45. minuti zadihali za ovratnik (19:18). V končnici tekme so uredili svoje vrste, v 53. minuti povedli s 25:20 ter razrešili vse dvome o zmagi in napredovanju v naslednji krog.

Uroš Zorman se je s Trimom uvrstil v drugi krog kvalifikacij. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

V trebanjski ekipi je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dino Hamidović s sedmimi goli, dva manj je dosegel Leon Rašo.

Sredi tega meseca bodo na veliko sceno stopili tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki bodo nastopili v elitni ligi prvakov. V prvem delu tekmovanja bo celjska ekipa nastopila v skupini B, v njej so tudi Barcelona, Veszprem, Kiel, Aalborg, Nantes, Motor Zaporožje in Zagreb. Prva tekma jo čaka v sredo, 16. septembra, ko v dvorano Zlatorog prihaja danski Aalborg.

V evropskem pokalu, v minulih letih pokalu challenge, bodo nastopili igralci velenjskega Gorenja. Prvo tekmo drugega kroga proti tekmecem iz italijanske Siene bodo igrali 14. ali 15., povratno pa 21. ali 22. novembra.

Trimo Trebnje : Belenenses 28:26 (14:11)

Dvorana OŠ, sodnika: Mandak in Rudinsky (oba Slovaška).



Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Sarak 1, Potočnik, Grojzdek, Udovič, Dobovičnik 1, Kotar 3, Rašo 5, Hamidović 7, Grbić 1, Cirar 3, Didovič 3, Florjančič 3, Kamnikar 1, Višček.



Belenenses: M. Moreira, Caculo, Solha 2, Pereira 2, Pedroso 3, Pina 1, B. Moreira 4, Barreto 4, Valerio, Ferro 1, Domingos 5, Landim, Ferreira, Nogueira 1, Semedo 3, Selles.



Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (3), Belenenses 2 (0).

Izključitve: Trimo Trebnje 14, Belenenses 12 minut.

Rdeči karton: /.

