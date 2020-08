Trebanjci na Portugalskem do lepe prednosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometaši Trebnja so pred domačo tekmo prišli do prednosti petih zadetkov.

Rokometaši Trebnja so pred domačo tekmo prišli do prednosti petih zadetkov. Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

Rokometaši trebanjskega Trima so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za evropsko ligo, prej pokala EHF, v gosteh premagali portugalski Belenenses z 28:23 (12:12). Povratna tekma bo 5. septembra v Trebnjem.

Pri ambicioznih Trebanjcih, ki so igrali svojo prvo evropsko tekmo po več kot desetih letih, so pred dvobojem napovedovali trd boj, a hkrati poudarjali, da verjamejo v preboj v 2. krog. Izbranci Uroša Zormana so prvi del naloge dobro opravili.

Prvi polčas je bil precej izenačen, v 20. minuti so domači prvič povedli za dva zadetka (9:7). Po izenačenju ob odhodu na glavni odmor so Portugalci v drugi polčas vstopili odločneje in hitro pobegnili na 15:12.

Slovenska ekipa pa je prav tako hitro spet ujela priključek, Gal Cirar pa je v 42. minuti po dolgem času Dolenjcem prinesel vodstvo (17:16). Tega je takoj zatem podvojil Luka Florjančič. Cirar je zadel tudi za prvo trebanjsko vodstvo s tremi in štirimi zadetki, in sicer v 51. in 55. minuti.

Trebanjci so tudi v zaključku odigrali dobro in z goloma Marka Kotarja in Cirarja, z osmimi goli najboljšega strelca tekme, pobegnili na 28:22, tekmo pa dobili s petimi goli razlike.

Foto: Dominik Pekeč/RK Trimo Trebnje

V Evropi še Celjani in Velenjčani

Slovenija bo imela v tej sezoni tri predstavnike v evropskih pokalih. Poleg Trebanjcev v evropskem pokalu bodo v elitni ligi prvakov nastopili rokometaši Celja Pivovarne Laško, ki bodo prvo tekmo skupinskega dela predvidoma igrali 16. septembra z danskim Aalborgom.

V evropskem pokalu (nekdanjem pokalu challenge) bodo nastopili igralci velenjskega Gorenja, ki bodo svoje tekmece v drugem krogu dobili po žrebu, ki bo 1. septembra na Dunaju. Prvo tekmo drugega kroga bodo igrali 14. ali 15., povratno pa 21. ali 22. novembra.

Belenenses : Trimo Trebnje 28:23 (12:12) Dvorana Acacio Rosa, sodnika: Di Domenico in Fornasier (oba Italija).

* Belenenses: M. Moreira, Caculo, Solha 2, Pereira 2, Pedroso 4, Pina 2, B. Moreira 2, Barreto 1, Valerio 1, Ferro 4 (4), Domingos, Landim, Ferreira, Nogueira 3, Semedo 2, Selles.

* Trimo: Tomić 1, Brana, Sarak, Potočnik 2, Grojzdek, Udovič 2, Dobovičnik 1, Kotar 4, Rašo 1, Hamidović 5 (3), Grbič 2, Cirar 8 (3), Didovič, Florjančič 2, Kamnikar, Višček.

* Sedemmetrovke: Belenenses 5 (4), Trimo 8 (6).

* Izključitve: Belenenses 12, Trimo 10 minut.

* Rdeča kartona: Pedroso (49.), Potočnik (58.).

