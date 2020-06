Uroša Zormana čaka velik trenerski izziv

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

RK Trimo Trebnje novo sezono začenja z okrepljenim kadrom in prevetrenim strokovnim štabom. Mesto prvega trenerja bo v prihodnje prevzel eden najboljših slovenskih in svetovnih rokometašev vseh časov, Uroš Zorman.

Zorman bo na klopi Trima nasledil Ivana Vajdla, ki je s tretjim mestom v državi vrnil evropska tekmovanja v Trebnjem po desetih letih. Nazadnje je po koncu igralske kariere deloval kot pomočnik trenerja na Poljskem pri slovitem Talantu Dušebajevu, od oktobra 2018 pa opravlja vlogo pomočnika selektorja slovenske moške izbrane vrste. Pogodbo s klubom je podpisal za dve sezoni.

"Zahvaljujem se vodstvu kluba za ponujeno priložnost, da lahko vodim tretjeuvrščeno ekipo minule sezone. Zame je to velik izziv, saj začenjam samostojno trenersko kariero. Čaka nas zelo težko ter zanimivo obdobje, a verjamem, da se bomo ob koncu sezone lahko pogovarjali o številnih lepih stvareh. Obenem pričakujemo izjemno zanimivo državno prvenstvo ter igranje v ligi EHF. V čast mi je voditi ekipo iz Trebnjega, zato gremo k novim izzivom naproti."

Na klubski sceni je igral za Slovan, Prule 67, Celje Pivovarno Laško, Ademar Leon, Ciudad Real in Kielce ter štirikrat osvojil ligo prvakov, po enkrat v dresu Celja Pivovarne Laško (2004) in Kielca (2016), dvakrat v majici španskega Ciudad Reala (2008 in 2009).

"Sodelovanje z Urošem Zormanom za naš klub predstavlja poseben izziv, saj prinaša s seboj izjemne izkušnje iz najvišjih nivojev rokometnih tekmovanj. Z njegovo pomočjo želimo narediti korak naprej in delovanje kluba dvigniti na še višji nivo. Tako kot se zavedamo, da bo to njegova prva vloga glavnega trenerja, vemo, da je nadvse motiviran, da se dokaže v tej vlogi," je ob okrepitvi povedal Anton Janc, predsednik RK Trimo Trebnje.