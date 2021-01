Danci v Egiptu ubranili naslov svetovnih prvakov

Z velikim finalom se je v Kairu končalo 27. svetovno prvenstvo v rokometu za moške. Branilci naslova Danci so v tekmi za zlato s 26:24 premagali Švede. Bronasto odličje so osvojili Španci.

To je drugi naslov za Dance, ki so svetovni prvaki prvič postali pred dvema letoma na prvenstvu, ki so ga gostili sami skupaj z Nemčijo. S svetovnih prvenstev imajo sicer še štiri medalje, tri srebrne in eno bronasto.

Po letošnjem zmagoslavju so Danci na večni lestvici ujeli Nemce, Ruse in Špance, ki so prav tako po dvakrat stopili na rokometni Everest. Na prvem mestu so Francozi s šestimi končnimi zmagami, po štirikrat so na minulih turnirjih slavili Švedi in Romuni.

Napet finale

Oba finalista sta se od prve minute gnala do skrajnih meja in narekovala visok ritem igre, v teh okoliščinah pa se je sprva malenkostno bolje znašla favorizirana danska zasedba, ki je v 17. minuti prvič povedla za dva gola (8:6).

Švedska je potrebovala le dve minuti, da je izenačila na 8:8. V nadaljevanju je našla pravšnji recept za imenitnega tekmeca, z enostavnimi akcijami je v 23. minuti povedla z 11:10, v 25. minuti pa podvojila svoje vodstvo (12:10). Danska je v končnici prvega polčasa vendarle strnila svoje vrste in izenačila na 13:13.

Mikkel Hansen je bil s sedmimi goli najboljši strelec finala. Foto: Reuters

Druga polovica tekme je bila preslikava prvega. Danci so si sredi polčasa znova priigrali dva gola prednosti (22:20), a tokrat niso popustili. V 49. minuti so prvič na dvoboju po golu Magnusa Saugstrupa povedli za tri gole (23:20), lepo prednost v golih pa po zaslugi čudežnih obramb Niklasa Landina, sicer soigralca slovenskega reprezentanta Mihe Zarabca pri nemškem Kielu, zadržali vse do konca dvoboja.

V danski izbrani vrsti sta bila na današnji finalni tekmi najbolj učinkovita prvi zvezdnik Mikkel Hansen s sedmimi in Nikolaj Nielsen s petimi goli, medtem ko je vratar Niklas Landin zbral 15 obramb. V švedski reprezentanci sta bila najbolj učinkovita Hampus Wanne s petimi in Albin Lagergren s štirimi goli.

Švedi so se večji del tekme dobro kosali z branilci naslova. Foto: Reuters

Španci bronasti

Rokometaši s Pirenejskega polotoka so bili v malem finalu boljši od šestkratnih svetovnih prvakov iz Francije. Po današnji zmagi so osvojili svojo četrto kolajno na svetovnih prvenstvih, v Tuniziji 2005 in Španiji 2013 so bili zlati, na Švedskem 2011 pa bronasti.

V dvoboju rokometnih titanov so imeli Španci vse niti igre v svojih rokah. Začeli so silovito in povedli s 4:0, v nadaljevanju pa tekmece vseskozi imeli pod nadzorom.

V prvi polovici tekme so si štirikrat priigrali pet golov prednosti (7:2, 11:6, 12:7 in 13:8). V začetku drugega polčasa so malenkostno popustili, a nato znova zaigrali sijajno, po vodstvu z 32:25 pa je bilo docela jasno, da bo zmaga odšla v Španijo.

V španski izbrani vrsti sta bila na današnji tekmi za bronasto kolajno najbolj učinkovita brata Alex in Daniel Dušebajev. Prvi je dosegel osem, drugi, ki je pred leti igral za Celje Pivovarno Laško, pa šest zadetkov. Hugo Descat je za francosko reprezentanco dosegel sedem golov.

Slovencem končno deveto mesto

Slovenija se na tem prvenstvu ni prebila v izločilne boje. V skupinskem delu je premagala Južno Korejo in Belorusijo ter izgubila proti Rusiji, v drugem delu tekmovanja pa premagala Severno Makedonijo ter remizirala z Egiptom in Švedsko. Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa so osvojili končno deveto mesto.

Nov izziv jih čaka med 12. in 14. marcem v Berlinu, ko bodo nastopili na kvalifikacijskem turnirju za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Njihovi tekmeci so Švedi, Nemci in Alžirci.

SP v rokometu, finale: Danska : Švedska 26:24 (13:13)

Hansen 7, Nielsen 5, Holm 4; Wanne 5, Lagergren 4 Za 3. mesto: Španija : Francija 35:29 (16:13)

A. Dušebajev 8, D. Dušebajev 6; Descat 7, Tournat in Fabregas po 4

Končna razvrstitev: 1. Danska

2. Švedska

3. Španija

4. Francija

5. Madžarska

6. Norveška

7. Egipt

8. Katar

9. Slovenija

10. Portugalska

11. Argentina

12. Nemčija

13. Poljska

14. Ruska rokometna zveza

15. Hrvaška

16. Švica

17. Belorusija

18. Brazilija

19. Japonska

20. Islandija

21. Bahrajn

22. Alžirija

23. Severna Makedonija

24. Urugvaj

25. Tunizija

26. Avstrija

27. Čile

28. Kongo

29. Maroko

30. Angola

31. Južna Koreja

32. Zelenortski otoki

