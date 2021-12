Slovenke po drami z nekaj grenkega priokusa do velike točke proti Rusiji

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Španiji na prvi tekmi drugega dela zabeležila veliko točko proti Rusiji (26:26). Varovanke Dragana Adžića so bile v Granollersu na pragu velike zmage, na koncu pa so vknjižile točko. Slovenija se bo v soboto pomerila s Poljsko, dva dni kasneje pa še s Srbijo.

Slovenske rokometašice je po uvodnih tekmah s Črnogorkami, Francozinjami in Angolkami v skupinskem delu - na njih so iztržile tri od šestih možnih točk - v predmestju Barcelone čakala prva tekma v glavnem delu tekmovanja. Izbranke slovenskega selektorja Dragana Adžića so v prvem in večji del drugega polčasa imele pod nadzorom najresnejše kandidatke za končno zmago na letošnjem turnirju v Španiji, do velike zmage pa so jih ločile sekunde. Dvajset sekund pred koncem dvoboja so po golu Ane Gros povedle s 26:25, končno zmago pa jim je izmaknila Julija Markova, ki je po ruski minuti odmora izenačujoči gol dosegla pet sekund pred koncem dramatičnega obračuna.

Adžićeve izbranke so od prve do zadnje minute igrale srčno, v prvih petnajstih minutah celo preveč bojevito, saj so morale kar trikrat na "klop za kaznovane igralke". Kadrovski primanjkljaj na igrišču so nadoknadile s požrtvovalno predstavo v obrambi ter zelo preudarno igro v napadu, kjer sta blesteli Tjaša Stanko in Ana Gros. Prva je v pri polovici tekme dosegla štiri, druga tri gole, dobro pa so svoje naloge opravile tudi Nataša Ljepoja, Nina Zulić in Maja Svetik, ki so dosegle po dva gola.

Slovenke so v prvem polčasu imele nadzor nad imenitnimi Rusinjami, kar petkrat so si priigrale dva gola prednosti (2:0, 3:1, 13:11, 14:12 in 15:13), na veliki odmor pa so se podale z golom prednosti (15:14).

Dvajset sekund pred koncem dvoboja so Slovenke po golu Ane Gros povedle s 26:25, a je sledil odgovor Rusinj. Foto: IHF.com

Rusinje izkoristile strelski mrk Slovenk

Slovenske rokometašice so zbrano in učinkovito predstavo prikazale tudi v drugem polčasu. Začele so zelo učinkovito, po golu Zulićeve so si v 35. minuti priigrale vodstvo štirih golov (18:14). V nadaljevanju niso popustile niti za ped, vseskozi so imele prednost dveh do treh golov, po zadetku Petre Kramar v 48. minuti za vodstvo z 22:18 pa je reagirala ruska klop in zahtevala minuto odmora.

Po njej so Slovenke izgubile ritem, Rusinje so v naslednjih štirih minutah naredile delni izid 3:0 in jim povsem zadihale za ovratnik (21:22), v 53. minuti pa jih tudi ujele in izenačile na 22:22.

Adžić je z minuto odmora prekinil zadrego svojih varovank, kljub temu pa so v 54. minuti po dolgem času zaostale (22:23). V sklepnih minutah dvoboja se je tehtnica nagibala na eno in drugo stran. V izjemno dramatični končnici je celo kazalo na slovensko zmago, potem ko je Grosova dvajset sekund pred koncem dvoboja zadela za 26:25, po minuti odmora pa so Rusinje prek Markove izenačile na 26:26.

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Tjaša Stanko s sedmimi goli, Nataša Ljepoja in Ana Gros sta dosegli po štiri, Nina Zulić in Maja Svetik pa po tri zadetke.