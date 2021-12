Verjamejo v veliko presenečenje

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo danes odigrala svojo prvo tekmo v drugem delu svetovnega prvenstva. Izbranke Dragana Adžića za uvod čaka obračun z Rusijo (15.30), ki jo vodi nekdanja Krimovka Ljudmila Bodnjeva. "Rusinje so absolutne favoritinje tekme in ena izmed reprezentanc, ki kandidira za najvišje mesto. Na tej tekmi lahko popravimo vtis, ki smo ga pustili na tekmi s Francijo," je pred tekmo med drugim dejal slovenski selektor, ki pa pred obračunom ne maha z belo zastavo.

Slovenska ženska reprezentanca je v preteklih letih z nekaterimi zmagami že uspela opozoriti nase, a ji je vedno zmanjkal korak do uvrstitve v drugi del tekmovanja. Po veličastnih zmagah proti določenim rokometnih velikanom so nato sledili vratolomni padci, na letošnjem mundialu v Španiji pa je končno premagala urok skupinskega dela in se prebila v drugi del. Po zmagi nad Črno goro, remijem z Angolo in porazom s Francijo je prvi del prvenstva končala na drugem mestu skupine A, v drugi del tekmovanja pa je Slovenija odšla z dvema točkama.

Adžić je Slovenijo popeljal v drugi del prvenstva. Foto: Vid Ponikvar

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića se bodo v drugem delu pomerile z izjemno močnimi Rusinjami, ki jih vodi nekdanja krožna napadalka Krima Ljudmila Bodnjeva. "Naš osnovni cilj na tem svetovnem prvenstvu je bil, da igramo čim večje število tekem z uglednimi tekmeci. To nam je tudi uspelo. Naša skupina prvega dela je bila zagotovo najbolj zahtevna. Lahko smo videli tri vrhunske tekme, ki so bile za nas zelo dragocene. Zdaj so pred nami še tri, ki jih moramo izkoristiti, da pridobimo čim več skupnih izkušenj za tekmovanje, ki nas prihodnje leto čaka v Sloveniji," je pred tekmo uvodoma dejal Adžić, ki se zaveda, da je pred Slovenijo visoka ovira.

"Rusija je rokometna velesila. Sam se vedno veselim tekem z njo. Naše rokometašice že imajo izkušnje z igranjem proti Rusinjam, v zadnjem obdobju v prvi vrsti igralke Krima, ki so odigrale dve sijajni tekmi s CSKA-jem, slednji pa daje številne reprezentantke. Dobro poznajo tudi rokometašice drugega uspešnega kluba iz Rostova. Strokovni štab je že pripravil analize vseh tekmic, ki nas čakajo v drugem delu. Rusinje so absolutne favoritinje tekme in ena izmed reprezentanc, ki kandidira za najvišje mesto. Na tej tekmi lahko popravimo vtis, ki smo ga pustili na tekmi s Francijo. To bo tudi ena izmed nalog na naslednjih tekmah, na katerih želimo prikazati bolj umirjeno igro, biti bolj osredotočeni na zadane naloge in na koncu napraviti rezultat, s katerim bomo zadovoljni," je dejal črnogorski strokovnjak, ki na svetovnem prvenstvu debitira na prvem velikem tekmovanju kot selektor Slovenije.

Rusijo vodi nekdanja Krimovka Ljudimila Bodnjeva. Foto: Vid Ponikvar

V boj za presenečenje

Na dosedanjih svetovnih prvenstvih se je Slovenija najbolj izkazala na Hrvaškem leta 2003, ko je zasedla osmo mesto. V Italiji leta 2001 je osvojila deseto, v Rusiji 2005 in Nemčiji 2017 14., na svojem premiernem nastopu v Nemčiji 1997 18., najslabšo uvrstitev pa je dosegla pred dvema letoma na Japonskem, ko je turnir končala na 19. mestu.

"Pričakujem zanimivo tekmo, na kateri bomo poskušale pokazati največ, česar smo sposobne, da pripravimo presenečenje." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Po zahtevnem prvem delu smo zelo zadovoljne, da smo osvojile in napredovale z drugim mestom. Zdaj nas čakajo tri kakovostne tekmice. Prve bodo Rusinje, ki nastopajo v pomlajeni zasedbi, ki pa je hitra in telesno močna. Pričakujem zanimivo tekmo, na kateri bomo poskušale pokazati največ, česar smo sposobne, da pripravimo presenečenje," pa je pred srečanjem z Rusijo, ki na tem prvenstvu brani bron z Japonske, dejala Maja Vojnovič.

Preberite še: