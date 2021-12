Začenja se boj za polfinale

Na svetovnem prvenstvu v rokometu za ženske se bo danes z obračuni v skupinah 3 in 4 začel drugi del. V skupini 3 v Granollersu imata Nemčija in Danska pred današnjim uvodom drugega dela po štiri, Madžarska in Južna Koreja po dve točki, Češka in Kongo pa sta brez njih. Skupina 4 bo igrala v Torrevieji, v njej imata Brazilija in Španija po štiri, Japonska in Argentina po dve, Hrvaška in Avstrija pa sta brez točk.