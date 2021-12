Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenke so uvodni del SP v "skupini smrti" v Granollersu odprle z visoko zmago nad Črnogorkami (28:18), nadaljevale s porazom proti olimpijskim prvakinjam Francozinjam (18:29), po hudem boju pa končale z remijem z Angolo (25:25).

V drugi del tekmovanja so napredovale kot druge z dvema točkama, v nadaljevanju pa jih čakajo Rusinje (štiri točke), Srbkinje (dve točki) in Poljakinje (nič točk).

Varovanke Dragana Adžića bodo bitko za četrtfinale začele v četrtek ob 15.30, ko jih čaka papirnata favoritinja Rusija, ki jo vodi nekdanjega igralka Krima Ljudmila Bodnjeva, v soboto zvečer sledi srečanje s Poljsko, v ponedeljek ob 18. uri pa še s Srbijo, ki jo vodi nekdanji selektor Slovenk in Krima Uroš Bregar.

"Rusija je rokometna velesila, čaka nas zahtevna tekma. Tako kot za vse je tudi za Rusinje igranje za reprezentanco velika čast. To je še kako opazno, gre za vrhunec kariere teh igralk. Kljub temu, da so tekmice favoritke, niso nepremagljive. Imajo mlado ekipo, z nekoliko manj izkušenimi igralkami in morda lahko v tej smeri iščemo svoje priložnosti," pred obračunom z Rusijo razmišlja kapetanka Ana Gros.

Rusinje vodi nekdanja Krimovka Ljudmila Bodnjeva. Foto: Vid Ponikvar

V četrtfinale dve najboljši reprezentanci

V četrtfinale, ki bo na sporedu 14. in 15. decembra, se bodo uvrstile vse prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh štirih skupin. Polfinalni tekmi bosta na sporedu 17., tekmi za odličja pa bosta 19. decembra. Vse najpomembnejše tekme na zaključnem turnirju bodo v Granollersu.