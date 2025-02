Lahko Hrvaška pripravi presenečenje?

V Unity Areni v predmestju Osla bosta danes na sporedu zadnji rokometni tekmi na letošnjem moškem svetovnem prvenstvu na Norveškem, Hrvaškem in Danskem. Osrednja tekma za zlato kolajno med Danci in Hrvati se bo začela ob 18. uri, tri ure pred tem pa se bodo za odličje bronastega leska pomerili Francozi in Portugalci.

Danska izbrana vrsta bo naskakovala zgodovinsko četrto zlato kolajno v nizu, kar doslej ni uspelo še nobeni reprezentanci na svetovnih prvenstvih. Po zmagoslavjih na Danskem in v Nemčiji 2019, v Egiptu 2021 ter na Poljskem in Švedskem 2023 ji veliki met lahko prepreči le Hrvaška, ki se je na rokometni Mount Everest povzpela na Portugalskem 2003.

Danci so se na letošnjem zaključnem turnirju poigrali s svojimi tekmeci. V skupinskem delu so zanesljivo premagali Italijane, Tunizijce in Alžirce, v glavnem delu tekmovanja pa še Nemce, Čehe in Švicarje. V četrtfinalu so bili boljši od Brazilcev za 12, v polfinalu od Portugalcev pa za 13 golov.

Danci so do zdaj pokazali svojo premoč. Foto: Reuters

Hrvaška pot do najbolj prestižne turnirske tekme je bila bolj zavita in trnova. V skupinskem delu je izgubila proti Egiptu ter premagala Bahrajn in Argentino, v glavnem delu tekmovanja pa je bila boljša od Slovenije, Zelenortskih otokov in Islandije. V četrtfinalu je v Zagrebu po pravi srhljivki ugnala Madžarsko, v polfinalu pa še Francijo.

Na letošnjem turnirju je nastopila tudi Slovenija, ki je po zmagah nad Argentino, Zelenortskimi otoki in Kubo ter porazih poti Islandiji, Egiptu in Hrvaški osvojila končno 13. mesto.

SP v rokometu 2025, finale in tekma za 3. mesto:

Nedelja, 2. februar:

Končni vrstni red: 1.

2.

3.

4.

5. Egipt

6. Nemčija

7. Brazilija

8. Madžarska

9. Islandija

10. Norveška

11. Švica

12. Nizozemska

13. Slovenija

14. Švedska

15. Severna Makedonija

16. Italija

17. Avstrija

18. Španija

19. Češka

20. Argentina

21. Katar

22. Tunizija

23. Zelenortski otoki

24. Čile

25. Poljska

26. ZDA

27. Kuvajt

28. Japonska

29. Bahrajn

30. Alžirija

31. Gvineja

32. Kuba

