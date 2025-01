Hrvati ponoreli, cene vstopnic v nebo

Na svetovnem prvenstvu v rokometu bo danes na sporedu prvi polfinalni obračun, v Zagrebu se bosta ob 21. uri pomerili Hrvaška in Francija. Zagrebška Arena je sicer uradno za to srečanje že nekaj časa razprodana, vstopnice pa se da dobiti le še na črnem trgu, kjer pa gredo cene v nebo.

Potem ko je Hrvaška v torek v prvem četrtfinalu po dramatičnem razpletu z 31:30 premagala Madžarsko, so bile vstopnice za polfinale v Zagrebu razgrabljene. Veliko hrvaških navijačev je tako ostalo brez dragocenega kosa papirja, svojo priložnost pa zdaj iščejo tudi s kupovanjem vstopnic na črnem trgu. V večini se da trenutno vstopnico za najbolj oddaljene sektorje v dvorani kupiti za nekje 250 evrov in več. Medtem ko so cene za boljše sedeže v dvorani poskočile tudi na 800 evrov, na nekaterih straneh pa so cene presegle celo tisoč evrov.

Hrvate je ob tem razveselilo še dejstvo, da se v ekipo za spopad s Francijo vračata Luka Cindrić in Igor Karačić. V hrvaškem taboru sicer že skozi celotno prvenstvo tarnajo nad poškodbami, a bodo zdaj vsi na voljo trenerju Dagurju Sigurdssonu. "Vsi so rekli, da gredo na igrišče tudi če imajo le eno nogo. Pokrpali jih bomo, kolikor se da. Naši fizioterapevti delajo 24 ur na dan, nekateri niso imeli niti nekaj dni dopusta v tem letu. Ritem je ubijalski, a vsi so nori in pripravljeni," je pred srečanje dejal pomočnik Denis Špoljarić.

V drugem polfinalu se bosta v petek ob 20.30 pomerili Portugalska in Danska.

SP v rokometu 2025, polfinale

Četrtek, 30. januar

