Prvi dan D za Slovence

Slovensko rokometno reprezentanco po uvodnih zmagah proti Kubi in Zelenortskimi otoki danes čaka najbolj zahtevna tekma v dosedanjem delu svetovnega prvenstva na Hrvaškem, Danskem in Norveškem. V Zagrebu se bo ob 20.30 pomerila z Islandijo za prvo mesto v skupini G.

Izbrancem slovenskega selektorja Uroša Zormana uvodna tekmeca s Karibov in Afrike nista povzročila nobenih preglavic, tretji z Islandije pa lahko močno dvigne njihovo samozavest ali povzroči nemir pred drugim delom tekmovanja v hrvaški prestolnici.

Slovenski rokometaši so se s tekmeci iz dežele gejzirjev doslej že trikrat pomerili na svetovnih prvenstvih, na vseh treh tekmah pa je bilo izenačeno in negotovo. Slovenija je v Tuniziji 2005 zmagala s 34:33, v Franciji 2017 s 26:25, v Nemčiji 2007 pa izgubila z 31:32.

Zmagovalka slovensko-islandskega dvoboja bo v drugi del tekmovanja prenesla štiri točke in si pripravila najboljši izhodiščni položaj za uvrstitev v četrtfinale. Slovenija se bo ne glede na razplet današnje tekme v drugem delu tekmovanja med 22. in 26. januarjem pomerila s Hrvaško, Egiptom in Argentino, najboljšimi tremi reprezentancami iz skupine H.

