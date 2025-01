Slovenski rokometaši so v uvodni tekmi na svetovnem prvenstvu, ki letos poteka na Hrvaškem, Danskem in Norveškem, v Zagrebu zlahka odpravili Kubo in vknjižili prvi par točk. Zormanova četa je upravičila vlogo favorita in slovenske navijače, v zagrebški Areni se jih je zbralo okrog 500, navdušila s prepričljivo zmago 41:19. Slovence čakata v skupinskem delu še tekmi z Zelenortskimi otoki in Islandijo. Najboljši strelec srečanja je bil z osmimi zadetki Aleks Vlah. Slovenija ni dosegla najvišje zmage dneva, saj je Francija odpravila Kuvajt s 43:19.

Slovenija : Kuba 41:19 (18:9)

Slovenska reprezentanca je v sredo z vlakom pripotovala v hrvaško prestolnico, dan pozneje pa v osrednji mestni dvorani z lahkoto osvojila prvi par točk v skupini G. Proti Kubi, karibski neznanki, je obljubljala zavzeto igro brez najmanjšega podcenjevanja. Kaj kmalu po tem, ko se je v zagrebški Areni pred skromno zasedenimi tribunami začelo srečanje, pred tem pa je na Hrvaškem odmevala tudi Zdravljica, so izbranci Uroša Zormana izpolnili obljubo.

Slovenija je v dvoboj s Kubo vstopila kot absolutni favorit in to na igrišču tudi upravičila. Foto: Guliverimage

Slovenski rokometaši so bili vsaj za razred boljši tekmec vse od prve minute. Po vodstvu s 7:4 so z izjemnim nizom, tekmeca so v devetih minutah nadigrali z delnim rezultatom 9:0, povišali prednost na 16:4. Po ekspresno priigrani velikanski prednosti +12 je igra Slovencev v napadu nekoliko popustila, Kubanci pa so do konca prvega polčasa znižali zaostanek na 9:18.

Največ zadetkov za Slovenijo sta v prvem polčasu dosegla Rok Ovniček in Tadej Kljun (oba tri), vratar Jože Baznik pa je zbral šest obramb.

Zormanova četa ni popuščala tudi v nadaljevanju. Prednost je naraščala iz minute v minuto, na koncu pa znašala velikih +22. Najboljši strelec srečanja je bil primorski "ostrostrelec" Aleks Vlah, ki je dosegel 8 zadetkov in bil po dvoboju proglašen tudi za naj igralca dvoboja. Šest zadetkov je dodal Tadej Kljun, po štiri pa so prispevali Rok Ovniček, Tilen Kodrin in Domen Novak.

Slovenijo čaka nov izziv na SP v soboto, ko se bo pomerila z Zelenortskimi otoki. Foto: Guliverimage

Urban Lesjak je v drugem polčasu zbral sedem obramb.

Slovenija brez Mačkovška in Ferlina Slovenska reprezentanca se je na uvodno preizkušnjo na letošnjem svetovnem prvenstvu podala brez Boruta Mačkovška (prebavne motnje) in Klemna Ferlina (lažja poškodba mišice v nogi).

Slovenski in kubanski rokometaši so pred srečanjem v Zagrebu odigrali eno tekmo na svetovnih prvenstvih, na Islandiji 1995 so Slovenci na svojem premiernem mundialu izgubili s 26:34.

Slovenci so v uvodni tekmi SP 2025 nadigrali Kubo. Na tribunah, kjer se je zbralo okrog 500 ljubiteljev rokometa, so prevladovali slovenski navijači. Foto: Rokometna zveza Slovenije/Tadej Morano

V drugi del tekmovanja se bodo iz skupine G uvrstile tri najboljše izbrane vrste. Med 22. in 26. januarjem se bodo pomerile proti trem najboljšim iz skupine H, v njej nastopajo Hrvaška, Egipt, Bahrajn in Argentina.

