Slovenski reprezentant odgovoril na očitke iz preteklosti

Slovenska rokometna reprezentanca je v torek uspešno preskočila prvo oviro v boju za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Prvi igralec nedeljskega srečanja je bil zagotovo povratnik v izbrano vrsto Dean Bombač, ki je upravičil zaupanje selektorja Uroša Zormana in kot kapetan Slovenijo uspešno popeljal čez prvo stopničko.

"Kapetanski trak mi ni pomenil dodatne motivacije, saj mislim, da smo vsi tu zaradi enega in istega cilja. To je velika čast in ponos, a to je vse. Če si kapetan ali ne, mora biti čast igranja za državni grb vedno prisotna. Tu sem, da pomagam, kolikor lahko, da povedem fante, vedno bom dal vse od sebe," je dejal Bombač, ki je bil zadovoljen z nedeljsko predstavo Slovenije.

Slovenija se je prek Italije uvrstila v zadnji del kvalifikacij. Foto: Guliverimage

"Pred prvo tekmo z Italijo smo opravili le en skupen trening po dolgih poteh, ki smo jih naredili iz klubov. Do te druge smo opravili vsaj štiri, pet normalnih treningov in razlika je očitna. Raven igre je bila na tej drugi tekmi vsaj dva koraka višja kot na prvem srečanju. Predvsem v obrambi smo bili veliko boljši, Italijanom nismo pustili veliko priložnosti, a spet se nam je v sploh v prvem polčasu prevečkrat zgodilo, da smo zapravili veliko stoodstotnih priložnosti. To se nam je dogajalo tudi na prvi tekmi. A če bomo zmagovali in zapravljali toliko priložnosti, podpišem takoj. Gremo naprej. Ti dve tekmi moramo zdaj pozabiti in že čez tri tedne nas čaka povsem drugačen tekmec, vendar sem prepričan, da bomo napredovali," je dejal Bombač.

"Nikoli me ni bilo treba prepričevati"

Kot nam je v enem izmed intervjujev pred januarskim evropskim prvenstvom zaupal nekdanji selektor Ljubomir Vranješ, je bila pri Bombaču po njegovem mnenju pod vprašajem motivacija za igranje za slovenski dres. "Če ne prideš na priprave visoko motiviran, potem je bolje, da se ponudi mesto v reprezentanci nekomu, ki si tega zares želi," je takrat o odsotnosti Bombača dejal Vranješ.

V nedeljo je nosil kapetanski trak. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In kaj na to pravi slovenski reprezentant? "Nikoli me ni bilo treba prepričevati, da bi zaigral. Vedno sem se odzval, a z nekaterimi prejšnjimi selektorji nismo imeli enakih pogledov. Uroš ve, da če me potrebuje, sem tukaj zanj in za ekipo do konca. Poznava se že 15 let in sem, kjer sem, tudi zaradi njega. Tu sem predvsem zaradi sebe, da zadostim svojim željam in ciljem, pa tudi zaradi svojih najbližjih. Vedno sem bil pripravljen nositi dres s slovenskim grbom," je odgovoril Bombač, ki optimistično gleda tudi na zadnji del kvalifikacij za SP.

Slovenija zanj favorit

"Mislim, da si ne smemo dovoliti gledati daleč v prihodnost, sploh po spodrsljaju na zadnjem prvenstvu. Moramo biti realno na tleh. Tudi pričakovana zmaga nad Italijo ne pomeni še nič. S Srbijo nas čakata dve drugačni tekmi, dve drugačni ravni rokometa. Trdno bo treba trenirati," je prepričan član Szegeda.

"Moramo biti na realnih tleh." Foto: Grega Valančič/Sportida

Zanj je Slovenija vedno favorit. "Tukaj ni dileme, takšno je moje razmišljanje, pa četudi bi bila na nasprotni strani Francija. Tako na šport gledam jaz. Slovenska izbrana vrsta je v zadnjem obdobju res naredila korak nazaj, a včasih je treba priti tudi do najnižje točke, da se potem spet gleda naprej. Treba je postaviti sistem, mislim, da ga je novo strokovno vodstvo že začelo. Že na tej drugi tekmi smo storili korak naprej, imeli smo precej manj izgubljenih žog. Potrebujemo čas, a tega skoraj ni. Imamo kakovost in to bo treba v aprilu tudi pokazati in se tako uvrstiti na svetovno prvenstvo," je še sklenil Bombač.

