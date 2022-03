Zorman jasen: Tu bo treba še nekaj samokritike

Slovenski selektor Uroš Zorman je z dvema zmagama uspešno debitiral na klopi izbrane vrste. Slovenci so na dveh tekmah z Italijo dosegli dve zmagi in se uvrstili v naslednji krog kvalifikacij za svetovno prvenstvo, kar je bil tudi glavni cilj izbrane vrste. "Že čez dobre tri tedne bomo spet skupaj. Verjamem, da je šlo tisto začetno breme zdaj stran in da se bomo na polno lotili novega izziva," se je proti kvalifikacijskima tekmama s Srbijo ozrl Zorman.

Verjetno si je malokdo v začetku letošnjega koledarskega leta mislil, da bo slovenska rokometna reprezentanca morala v boju za svetovno prvenstvo kar čez dve oviri. A zaradi slabega izkupička z januarskega evropskega prvenstva, so Slovenci dobili nekaj dodatnega dela. Tako so v tem tednu v drugem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo dvakrat opravili z Italijo. Na drugi tekmi v Celju so prikazali boljšo predstavo kot v Padovi (28:21) in se zanesljivo prebili v zadnji del kvalifikacij, ki bodo dale potnika na svetovno prvenstvo.

Zorman je na slovenski klopi debitiral z dvema zmagama. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Kar se mene tiče, je bila ta reprezentančna akcija uspešna. Uvrstili smo se v drugi krog. Dejstvo je, da imamo še res veliko rezerv. Časa ni bilo, da bi spremenili kaj korenitega, lahko smo samo popravili nekatere stvari in dodali malo novega. Veliko pa res ne. Tudi danes so bili fantje v nekem krču, spet so zapravljali stoodstotne priložnosti. Že v prvem polčasu, ko smo vodili s petimi goli prednosti, smo imeli nekaj napadov, da bi se še bolj odlepili, a se nismo. Tu bo treba še nekaj samokritike, malo bo moral vsak pri sebi narediti še nekaj dodatnega," je po tekmi dejal slovenski selektor Uroš Zorman, ki je skupaj z novim strokovnim štabom tako z dvema zmagama debitiral na slovenski klopi.

Klemen Ferlin je v prvem polčasu zbral devet obramb. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

A do teh zmag je slovenska izbrana vrsta prišla malce težje od pričakovanega. "Naši ekipi čestitam za pristop, borbenost, željo in pokazan značaj. Na obeh tekmah smo sicer napravili veliko tehničnih napak in zgrešili precej neoviranih strelov. To moramo popraviti. Če bi število prepoceni izgubljenih žog prepolovili, bi bil rezultat popolnoma drugačen na obeh tekmah. Že čez tri tedne bomo spet skupaj. Verjamem, da je šlo tisto začetno breme zdaj stran in da se bomo na polno lotili novega izziva. Zdaj nas čaka še težji nasprotnik in verjamem, da fantje, če so imeli morda v teh dveh tekmah težave z motivacijo, tam ne bodo imeli," je prepričan slovenski strateg.

"Z mojega zornega pogleda smo med tema tekmama naredili napredek, imeli smo tudi dva treninga več. Izdelali smo nekaj akcij, popravili nekaj stvari. Tudi danes je bila obramba na nivoju z vratarji na čelu. Prejeli smo 21 golov, kar se mi zdi zelo dobro. Danes je bilo res vrhunsko igrati pred domačimi navijači. Bili so izjemni, če sem iskren, nad pričakovanji in zelo sem vesel tega. Res smo imeli pravo vzpodbudo in še enkrat lepa hvala vsem navijačem. Sigurno gre del zaslug za ta rezultat tudi njim," je bil po tekmi navdušen Zorman.

Marguč: Na drugem obračunu je bila obramba že na res visokem nivoju

Da je bil v slovenski igri glavni problem realizacija strelov v napadu je po tekmi dejal tudi Gašper Marguč, ki je tekmo končal pri dveh zadetkih in tudi sam zapravil nekaj velikih priložnosti. "Ti dve obe tekmi smo imeli res slabo realizacijo. Mislim, da nam to sicer ne dela toliko težav, da zgrešimo toliko strelov. Smo pa danes imeli odlično obrambo in izjemnega vratarja, ki nam je dal samozavest, da tudi če smo zgrešili ali zapravili kakšno žogo v obrambi, smo se za to odkupili v obrambi. Na drugem obračunu je bila obramba že na res visokem nivoju," je bil zadovoljen novopečeni očka, ki je bil vesel tudi bučne podpore v dvorani Golovec.

Gašper Marguč ni bil pri strelu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Zelo sem vesel, da se je Golovec napolnil. Res je bilo super vzdušje. Želeli smo odigrati res dobro tekmo za navijače in do neke mere nam je to tudi uspelo. Imamo pa še ogromno prostora za napredek in izboljšanje," je prepričan član Veszprema, ki je s pozitivno konotacijo ocenil tudi prvi teden dela pod novim vodstvom.

S Srbijo bo šlo na nož

"Z Urošem se res vsi dobro poznamo že od prej in tudi prej je imel kot kapetan neko avtoriteto, tako da s tem ni bilo težav. Je pa res, da nismo imeli veliko časa. Naredili smo tri ali štiri treninge v celem tednu, odigrali dve tekmi, tako da časa res ni bilo veliko, zato je bilo tudi težko uvesti kakšne spremembe. Verjamem, da ima Uroš še veliko idej, ki jih želi vpeljati v ekipo in verjamem, da bo za to še čas. Začeli smo dobro in upam, da bomo tako tudi nadaljevali," je dejal Marguč in se že obrnil tudi proti aprilskemu nadaljevanju kvalifikacij.

"Srbija je po kvaliteti res veliko boljša od Italije. Nadaljevati moramo v tej smeri, sploh obrambo moramo igrati na istem nivoju kot smo jo na tej drugi tekmi. V napadu bomo morali realizirati naše strele. Mislim pa, da bo to čisto drugačna tekma kot ti dve. Zagotovo bo šlo na nož in nas ne čaka lahka naloga. A verjamem, da je kvaliteta na naši strani, seveda pa bo to na koncu treba pokazati na igrišču," je še prepričan Marguč.

Slovenija : Italija, foto: Matic Klanšek Velej:

