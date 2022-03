Slovenci po novi zmagi na pol poti do končnega cilja

Slovenska rokometna reprezentanca je uspešno opravila s prvim krogom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023. Slovenci so na povratni tekmi v Celju zmagali še drugič, v dvorani Golovec je bilo 28:21 (12:9) za Slovenijo, ki jo tako do uvrstitve na svetovno prvenstvo v drugem delu kvalifikacij aprilu čakata še dva obračuna s Srbijo.

Prvi nasprotnik, prva kljukica. Slovenski rokometaši so uspešno opravili svojo prvo nalogo v kvalifikacijskem ciklusu za nastop na svetovnem prvenstvu 2023. Izbranci Uroša Zormana so dobili obe tekmi z Italijo, tako da jih po skupni zmagi nad zahodnimi sosedi že prihodnji mesec čakajo veliko boljši tekmeci Srbi.

Slovenski selektor Zorman je na povratnem srečanju za razliko od prve tekme tokrat na tribuni zaradi poškodbe stegenske mišice pustil Jureta Dolenca, za razliko od tekme v Padovi pa je priložnost namesto Mihe Zarabca dobil Staš Skube, v postavi pa je bil tudi Darko Cingesar. Kapetanski trak je ob odsotnosti Dolenca tako prevzel Dean Bombač, ki je v celjski dvorani Golovec uspešno poveljeval slovensko barko.

S tekmo v znamenitem Golovcu so se pri Rokometni zvezi Slovenije spomnili tudi na nekaj prelomnih trenutkov slovenskega rokometa. 18. marca 1992 je slovenska reprezentanca ravno v Golovcu z 19:13 ugnala izbrano vrsto Italije, ki je bila 30 leta kasneje kot zanalašč tudi prvi slovenski tekmec na poti na svetovno prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Švedska in Poljska. Tudi tokrat je bila Slovenija boljši tekmec.

Vodstvo od prve do zadnje minute

Za razliko od tekme v Padovi, kjer je bila slovenska izbrana vrsta neprepričljiva, vse do zadnjega pa je bilo v zraku tudi vprašanje o zmagovalcu, je slovenska četa v Celju zanesljivo vodila od prve do zadnje minute. Pred polno dvorano Golovec, kjer se je zbralo približno 2.200 slovenskih navijačev, med katerimi so bili tudi člani prve slovenske izbrane vrste, je strelsko zbirko na slovenski strani že po nekaj sekunde odprl Blaž Blagotinšek. Že takoj na začetku se je z nekaj obrambami izkazal Klemen Ferlin, ki je v prvem polčasu zaklenil svoja vrata. V prvi 30 minutah je zbral kar devet obramb.

Ferlin je tako paral živce italijanski izbrani vrsti, ki je prvi gol dosegla šele po slabih petih minutah igre (1:3). Na drugi strani je vendarle stekla tudi igra v napadu, tako da je Slovenija v sedmi minuti po zadetku Gašperja Marguča prvič na tekmi povedla s +4 (5:1). Tudi v nadaljevanju so Slovenci zanesljivo narekovali ritem igre, vodilni so največ s šestimi goli razlike, v zaključku prvega polčasa pa je prišlo do nekaj kriznih minut, odlično je ob številnih slovenskih napakah nekajkrat posredoval tudi italijanski vratar. Gostje so se tako tri minute pred koncem prvega polčasa približali le na tri gole zaostanka (9:12), kar je bil tudi rezultat prvih tridesetih minut.

Težave z realizacijo

Slovenski rokometaši so bili tudi v drugem delu tekme ves čas v prednosti, a so imeli tako kot na prvi tekmi spet veliko težav z realizacijo, na kar je pred povratno tekmo opozoril tudi slovenski selektor. Kljub domiselni igri v napadu je šepal izkoristek ustvarjenih priložnosti. A četudi Slovenci niso prikazali zavidanja vredne predstave, pa se odločitev o zmagovalcu ni zamajala niti v enem trenutku. Zormanova četa je bila tudi v drugem polčasu ves čas v prednosti, ki se je gibala okoli štirih zadetkov. Če bi se Slovenci izkoristili vse priložnosti, pa bi lahko ta bila še veliko višja.

Dobrih enajst minut pred koncem srečanja so Slovenci prvič v drugem polčasu povedli za 6 (21:15). Gostujoči selektor je nato poskušal z minuto odmora še ustaviti slovenski nalet, a zaman. Dobrih pet minut pred koncem so Slovenci ob bučni in stoječi podpori navijačev v dvorani Golovec po golu Skubeta prvič na obračunu povedli s +7, gostitelji pa so nato tekmo mirno pripeljali do konca v svojo korist. Slovenci so na koncu zmagali z 28:21. V slovenski reprezentanci je bil na današnji tekmi najbolj učinkovit Dean Bombač s sedmimi goli, Darko Cingesar je dosegel štiri, Staš Skube in Nejc Cehte pa po tri.

A slovenska pot do zaključnega turnirja na Švedskem in Poljskem bo še naporna, saj Slovenijo v drugem in hkrati zadnjem krogu kvalifikacij za SP čaka še Srbija. Prva tekma bo 13. aprila v Sloveniji, povratna pa tri dni kasneje v Srbiji. Skupni zmagovalec aprilskih tekem se bo prebil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.

"Tudi danes so bili fantje malce v krču, spet so grešili velike priložnosti. Že v prvem polčasu smo imeli priložnost za vodstvo vsaj s +5, a se nikakor nismo znali odlepiti. Malce bo potrebno tudi samokritike, malce bo moral vsak pri sebi narediti še kaj dodatnega. Že čez tri tedne bomo spet skupaj in verjamem, da je zdaj neko breme odpadlo. Verjamem, da bodo fantje tam še bolj motivirani," je takoj po tekmi dejal Zorman, ki ga v nadaljevanju čaka še veliko dela.

