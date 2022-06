Slovenske rokometašice izgubile na Danskem

V slovenski reprezentanci je bila najbolj učinkovita Ana Gros z devetimi goli, po štiri so dosegle Nataša Ljepoja, Tija Gomilar Zickero in Tamara Mavsar. Pri gostiteljicah je devet zadetkov dosegla Kristina Jorgensen.

"V tem trenutku je najbolj pomembno, da nobena izmed igralk ni težje poškodovana. Danke bodo naše tekmice tudi na novembrskem evropskem prvenstvu. Tokrat so bile izjemno motivirane. Danska ima na voljo širok izbor vrhunskih igralk. Zelo sem zadovoljen s pristopom in trudom naših deklet. Preizkusili smo nekaj stvari. Verjamem, da nam bo to na tekmi evropskega prvenstva v Celju zelo koristilo. Še vedno nas čaka veliko dela. Žal mi je le, da v petek ne bomo mogli opraviti skupnega treninga, saj imamo na voljo le sedem popolnoma zdravih igralk," je po porazu v Hamletovi deželi dejal črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić.

"V prvih 45 minutah smo se s tekmicami res dobro kosale in jim sledile. Na Dansko smo odpotovale v okrnjeni zasedbi, zato smo lahko ponosne na prikazano. Držale smo se dogovorov, na koncu pa nam je zmanjkalo nekoliko moči. Kljub temu, da je šlo za prijateljsko tekmo, smo prikazale največ, kar smo lahko. To je pomembno za naprej in za vse preizkuse, ki nas čakajo do evropskega prvenstva," je dodala Grosova.

