Slovenke se pripravljajo na dvoboja z "najboljšim, kar lahko rokomet ponudi"

V pokalu EHF EURO sodelujejo reprezentance, ki bodo novembra prihodnje leto gostile evropsko prvenstvo ter branilke naslova Norvežanke. Poleg Slovenije bo tekmovanje stare celine potekalo še v Severni Makedoniji in Črni gori.

Grosova ima težave s stegensko mišico

Zbora se je udeležilo 22 rokometašic, manjkala je le obolela mlada rokometašica novomeške Krke Erin Novak. Na priprave je pripotovala tudi najboljša desna zunanja igralka elitne evropske Lige prvakov Ana Gros, ki ima nekaj težav s stegensko mišico. V domovini je v ponedeljek opravila dodatne preiskave, ki bodo dale odgovor, ali bo lahko pomagala soigralkam na preizkusih proti Norveški, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.

Ana Gros ima težave s stegensko mišico. Foto: Grega Valančič / Sportida

Skandinavke so ena najboljših reprezentanc na svetu. Lanskoletnemu naslovu evropskega prvaka so minulo poletje dodale bronasto kolajno na olimpijskih igrah v Tokiu. Prva tekma bo v mestu Bekkestua, v neposredni bližini norveške prestolnice Osla, na sporedu v četrtek, povratna pa tri dni kasneje ob 17.30 v ljubljanskih Stožicah.

Na tokratni reprezentančni akciji bosta za prvi nastop v članski vrsti kandidirali dve rokometašici, ki sta si mesto na pripravah zaslužili z nastopi na evropskih prvenstvih mlajših starostnih selekcij v minulem poletju. Nena Černigoj, ki igra na mestu levega krila in srednje zunanje, je bila kapetanka kadetske reprezentance, Karin Kuralt pa prva vratarka mladinske izbrane vrste.

"Privilegij, ki ga moramo izkoristiti"

"Veselim se dvobojev z najboljšo reprezentanco na svetu v zadnjih 15 letih. Igralke, proti katerim bomo igrali na prvi tekmi, so v tem obdobju osvojile 48 zlatih medalj na največjih tekmovanjih in 10 v Ligi prvakinj. Nasproti nam bo torej stalo najboljše, kar lahko rokomet ponudi. To je privilegij, ki ga moramo izkoristiti, da dobimo kar se da veliko informacij o tem, na kakšni ravni je naša trenutna igra in kaj moramo še izboljšati. Svojo igro lahko gradiš le proti boljšim, zato bosta ti dve tekmi ko naročeni," pravi selektor Dragan Adžić. "To je privilegij, ki ga moramo izkoristiti, da dobimo kar se da veliko informacij o tem, na kakšni ravni je naša trenutna igra in kaj moramo še izboljšati," pravi selektor Dragan Adžić. Foto: Vid Ponikvar

"V tem tednu bomo dvakrat igrale proti eni najboljših reprezentanc na svetu. Vsaki igralki je to velik motiv! Tekmi bosta pokazali, kje se trenutno nahajamo v naši igri. Obenem bo to prva priprava na cilje, ki smo si jih zastavili. Z vsako skupno akcijo bomo morale biti boljše. Napredek moramo pokazati že na decembrskem svetovnem prvenstvu, še večjega pa prihodnje leto na evropskem prvenstvu na domačih tleh. To bo izredno pomembno tekmovanje za našo športno panogo." Nina Zulič, slovenska reprezentantka:

Slovenke so si proti Islandiji uspele izboriti sedmi nastop med svetovno elito. Foto: Vid Ponikvar

Priprave na decembrsko SP

S tem reprezentančnim tednom se je ženska članska reprezentanca začela ozirati v december, ko jo čaka nov nastop na velikem tekmovanju. V drugi polovici aprila si je proti Islandiji uspela izboriti sedmi nastop med svetovno elito, ki jo bo gostila Španija.

Dvoboja s Skandinavkami bosta nakazala pot, po kateri bodo slovenska dekleta morala stopati decembra na Iberskem polotoku, kjer jih v skupini prvega dela čakajo tri reprezentance, ki so prav tako nastopale na zadnjih igrah v Tokiu (Francija, Črna gora in Angola).

Seznam igralk na pripravah: Aba Abina, Aneja Beganović, Nena Černigoj, Nuša Fegic, Tija Gomilar Zickero, Ana Gros, Ema Hrvatin, Manca Jurič, Valentina Tina Klemenčič, Karin Kuralt, Barbara Lazović, Nataša Lepoja, Dominika Mrmolja, Elizabeth Omoregie, Amra Pandžić, Tjaša Stanko, Maja Svetik, Alaja Varagić, Maja Vojnovič, Nina Zulič, Nina Žabjek.