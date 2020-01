Slovenci za biti ali ne biti: Zdaj imamo priložnost dokazati, da smo pravi #video

Pred slovensko reprezentanco je po težkem nedeljskem porazu z Madžarsko danes na vrsti nova naloga. Slovenci se bodo ob 16. uri pomerili z enim največjih presenečenj tega prvenstva – s Portugalsko, ki je v prvem delu izločila Francoze. Slovenska četa, ki je bila po nedeljskem porazu zelo razočarana, je pripravljena na nov trd boj. "Tekma je za nas zelo pomembna in verjamem, da smo sposobni odigrati tako kot smo igrali štiri tekme in en polčas na zadnjem obračunu. Na ta način verjamem, da smo sposobni zmagati," je prepričan slovenski kapetan Jure Dolenec.

Slovenska reprezentanca je sanjsko odprla nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci so nanizali štiri zmage zaporedoma, v nedeljo pa je bila slovenska izbrana vrsta za las prekratka proti Madžarom. Kljub težkemu porazu Slovenci ostajajo v boju za polfinale, kamor vodita prvi dve mesti v skupini. Predzadnja ovira v glavnem delu turnirja stare celine bo danes Portugalska, ki je na tem prvenstvu med drugim že premagala Francijo in Švedsko, v prejšnjem krogu je morala premoč priznati Islandiji. "Gre za zelo dobro ekipo. Že v skupini so bili uspešni, nato so z lahkoto ugnali še Švede. A tudi imamo zelo kvalitetno ekipo. Morali bomo stopiti skupaj in zaigrati dosti bolje predvsem v obrambi," je pred tekmo prepričan Borut Mačkovšek.

Mačkovšek o Portugalski:

Slovenci in Portugalci so se nazadnje pomerili v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2018. Na prvi tekmi v Lizboni sta se reprezentanci razšli z remijem, v Kopru pa so Slovenci slavili s kar desetimi goli naskoka in si zagotovili nastop na EP. Na prvenstvih stare celine pa sta se reprezentanci srečali davnega leta 2000, ko so za gol slavili portugalski rokometaši.

Znova vse stavijo na obrambo

Ljubomir Vranješ vse stavi na obrambo. Foto: Reuters Težavnosti naloge se dobro zaveda slovenski selektor Ljubomir Vranješ. "Naša prva naloga bo, da zaustavimo napad Portugalcev. V tem segmentu igre so zares sijajni, predvsem gibanje njihovih igralcev v napadu, ob tem pa so tudi zelo kreativni, tako kot mi," je o Portugalski povedal Vranješ, ki upa, da ji ne bo uspela takšna predstava, kot ji je uspela proti Švedom, ki so jih Portugalci porazili s kar desetimi goli razlike.

"Današnja tekma bo v vsakem primeru zelo zahtevna. Dobro se bomo morali odzvati na njihovo igro sedem na šest, ob tem bodo tudi Portugalci izjemno motivirani, saj imajo še vedno možnosti za preboj v polfinale," je še dodal Šved na klopi Slovenije.

Med slovenskimi rokometaši, ki že imajo izkušnje z igranjem na Portugalskem, je krožni napadalec Igor Žabić, ki je še pred kratkim branil barve lizbonskega Sportinga. "Že med igranjem na Portugalskem sem se lahko prepričal o kakovosti portugalskega rokometa. Na reprezentančnem prizorišču resda niso bili še na rokometnem zemljevidu, če se tako izrazim, iz leta v leto pa so napredovali, kar je vidno že na letošnjem evropskem prvenstvu. Portugalska ima v svoji igri tudi padce, a gre za zelo kakovostno reprezentanco. Na torkovi tekmi bo ključnega pomena naša igra v obrambi. Če zaustavimo tekmečev napad in njihove napake kaznujemo iz nasprotnih napadov, potem bosta dve točki, ki ju zelo potrebujemo, naši," je prepričan Žabić.

Igor Žabić je v preteklosti branil barve Sportinga. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Tekma za biti ali ne biti

Slovenci bi se z morebitno zmago močno približali tudi enemu izmed dveh mest, ki vodita v olimpijske kvalifikacije, česar se zavedajo tudi v slovenskem taboru. "Enostavno zdaj štejejo le še zmage. Tako kot do zdaj gremo iz tekme v tekmo. Dobro se je treba pripraviti na tekmo in dvigniti glave. Razmišljati moramo le o tem, kako premagati Portugalce. Če bomo zmagali, smo svoje opravili, sploh če se bodo še ostale tekme odvile tako kot si želimo. Dejstvo je, da bi se z zmago nad Portugalsko močno približali olimpijskim kvalifikacijam. Tekma je za nas zelo pomembna in verjamem, da smo sposobni odigrati tako kot smo igrali štiri tekme in en polčas na zadnjem obračunu. Na ta način verjamem, da smo sposobni zmagati," je prepričan slovenski kapetan Jure Dolenec.

Dolenec o Portugalski:

Veliko vlogo na tekmi proti Portugalcem bo imel zagotovo znova Dean Bombač, ki je blestel na tekmi z Islandijo. "Pred nami je izjemno težka naloga. Oboji smo v podobnem položaju, tudi za Portugalce bo torkova medsebojna tekma za biti ali ne biti. Kakovost je na naši strani in zdaj imamo priložnost dokazati, da smo pravi," je pred izjemno pomembno tekmo med drugim dejal Bombač.

Zadnja dva kroga v skupini II:



Torek, 20. januar:

16.00 Slovenija – Portugalska

18.15 Norveška – Islandija

20.30 Madžarska – Švedska



Sreda, 21. januar:

16.00 Portugalska – Madžarska

18.15 Norveška – Slovenija

20.30 Islandija – Švedska





Lestvica:



1. Norveška 3 tekme – 6 točk

2. Slovenija 3 – 4

-----------------

3. Madžarska 3 – 4

4. Islandija 3 – 2

5. Portugalska 3 – 2

6. Švedska 3 – 0

