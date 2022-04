Slovenci v boju za SP v Kragujevcu lovijo zaostanek

Zmagovalec slovensko-srbskega obračuna se bo uvrstil na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem.

V Srbijo je selektor Zorman popeljal 18 igralcev. V domovini so ostali Tadej Kljun, Miha Kavčič, Miljan Vujović in poškodovani Staš Skube, so sporočili iz RZS. Danes sta izven šestnajsterice ostala še Tilen Kodrin in Urh Kastelic.