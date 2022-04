V boj na vse ali nič: "To se ne sme ponoviti"

Danes bomo dobili odgovor na vprašanje, ali bo slovenska reprezentanca prihodnje leto še desetič v zgodovini igrala na svetovnem prvenstvu. Slovenci so na sredinem prvem obračunu s Srbijo v polnem Zlatorogu prikazali bledo predstavo s številnimi napakami, slovenski tabor pa lahko z optimizmom navdaja le zadnjih 15 minut srečanja, v katerih so Slovenci ujeli priključek s tekmeci. Prvi obračun se je končal z rezultatom 34:31 v prid Srbov, ki bodo imeli na drugem srečanju še prednost domačega igrišča.

Slovenci so na prvi tekmi storili preveč tehničnih napak, šepala je tudi realizacija. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenska izbrana vrsta se je v petek zjutraj z letalom iz Ljubljane odpravila proti Beogradu, nato pa jo je čakala še približno 150 km dolga pot z avtobusom do četrtega največjega mesta v Srbiji. Na pot je selektor Zorman popeljal 18 igralcev. V domovini so ostali Tadej Kljun, Miha Kavčič, Miljan Vujović in poškodovani Staš Skube, so sporočili iz RZS.

Kdo se bo veselil na koncu? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V slovenskem taboru se zavedajo, da je pred njimi izjemno zahtevna naloga, na povratni tekmi pa bodo rokometaši poskušali popraviti številne napake s prvega obračuna v mestu ob Savinji. "V Srbijo smo prišli po zmago. Verjeti moramo v to, da lahko tekmece premagamo z vsaj štirimi zadetki razlike," pred obračunom odločno pove Dean Bombač. Najboljši strelec Slovenije na prvi tekmi v Celju dodaja: "Ne sme se ponoviti naša igra v obrambi s sredinega dvoboja. Treba bo igrati tako, kot smo v dvorani Zlatorog v zadnjih 10, 15 minutah. Če želimo iti na svetovno prvenstvo, moramo takšno igro v Kragujevcu razpotegniti na vseh 60 minut."

Podobno pred sobotno tekmo razmišlja selektor Zorman. "Kljub slabi predstavi na prvem dvoboju imamo še vedno aktiven izid, ki bo zaradi visokega rezultata od nas bržkone zahteval zmago za štiri gole. V preteklosti smo že dokazali, da lahko na gostovanjih igramo dober rokomet, in verjamem, da bo tako tudi v soboto," je dejal in dodal: "Na prvi tekmi so Srbi odkrili veliko več kart od nas. V Kragujevcu se bomo bojevali do zadnjih atomov."

"Treba bo igrati tako, kot smo v dvorani Zlatorog v zadnjih 10, 15 minutah," je prepričan Bombač. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Na svetovno prvenstvo, ki bo med 11. in 29. januarjem prihodnje leto v Stockholmu, Göteborgu, Malmöju, Jönköpingu in Kristianstadu na Švedskem ter v Krakovu, Gdansku, Katovicah in Plocku na Poljskem, se bo uvrstila uspešnejša ekipa v seštevku obeh tekem. Zmagovalca bo določila boljša razlika med danimi in prejetimi zadetki, v primeru neodločenega izida pa višje število doseženih zadetkov v gosteh.

