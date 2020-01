Slovenci na pragu raja: Upam, da ne bomo premagali samih sebe #video

Slovenski rokometaši bodo danes v Stockholmu ob 20.30 igrali polfinalni obračun evropskega prvenstva proti Španiji. Slovenci bodo nastopili v svojem drugem polfinalu v zgodovini turnirjev stare celine, napadali pa bodo prvo medaljo po 16 letih. "Gremo v finale, ni druge. Španci so za številne favoriti, a menim, da so možnosti za zmago 50:50," pred polfinalom pravi Dean Bombač.

Slovenski rokometaši so do zdaj z odliko opravili svoje delo na evropskem prvenstvu. V prvem delu so po vrsti premagali Poljake, Švede in Švicarje, v glavnem delu pa nato še Islandijo. Sledil je nesrečni poraz z Madžarsko, ki je Slovence prebudil in jim dal zagona za tekmo s Portugalsko. V zadnjem krogu so Slovenci ob prehodni pomoči Portugalcev, ki so slovensko izbrano vrsto poslali v polfinale, na revialni tekmi izgubili še z Norveško.

Slovenci bodo danes lovili nastop v finalu. Foto: Reuters

Pred Slovenijo je verjetno najvišja ovira na tem prvenstvu do zdaj. Slovenci se bodo pomerili s Španijo, ki je v prvem delu premagala Latvijo, Nemčijo in Nizozemsko. V drugem delu pa so bili branilci naslova evropskih prvakov boljši še od Češke, Avstrije in Belorusije, na zadnjem obračunu so remizirali s Hrvati. Španska izbrana vrsta ima z evropskih prvenstev že sedem odličij, na zadnjem prvenstvu na Hrvaškem pa so Španci prvič segli po zlatem odličju.

Branijo zlato odličje

Španska reprezentanca je zmes izkušenih in mladih igralcev, gre za zelo podkovano in predrzno zasedbo, ki zna izkoristiti že najmanjšo tekmečevo slabost, česar se dobro zavedajo v slovenskem taboru. Julen Aguinagalde, Raul Entrerrios, Jorge Maqueda in Joan Canellas so v Stockholm prišli ubranit zlato iz Zagreba, a ambiciozni so tudi njihovi slovenski polfinalni tekmeci.

Jordi Ribera je pohvalil slovensko izbrano vrsto. Foto: Reuters

"Skupaj smo šele slab mesec. V tem zelo kratkem obdobju smo veliko postorili, neprestano se učimo drug od drugega ter imamo zelo odprt medsebojni odnos. V polfinalu je vse odprto, o finalistu odloča le ena tekma, popravnih izpitov pa nimaš na voljo. Obeta se zanimiva tekma, Španija je favorit, a tudi mi imamo kakovostno ekipo, kar neprestano dokazuje na tem turnirju," je pred tekmo dejal slovenski selektor Ljubomir Vranješ.

S pohvalami na račun Slovenije ni pred polfinalom skoparil niti španski strateg Jordi Ribera. "Slovenija se je zasluženo prebila v polfinale, po taktični in individualni plati jo zelo spoštujem. Gre za ekipo, ki igra na najvišji ravni, preboj med štiri to le dokazuje. Pred nami je težka naloga, a upam na najboljše," je pred tekmo s Slovenijo dejal Ribera.

Bombač odločen: Uvrstitev v polfinale me ni zadovoljila

"Pred nami je zanimiva tekma, mislim, da bo na koncu vse v naših rokah. Upam le, da ne bomo premagali samih sebe," pravi Bombač. Foto: Reuters Odločen, da bo Slovenija zaigrala v nedeljskem finalu, je tudi Dean Bombač, ki je na tem prvenstvu proti Islandiji prikazal najboljšo predstavo svoje reprezentančne kariere. "Uvrstitev v polfinale me ni zadovoljila in v Stockholm ne odhajam, da v soboto igram tekmo za tretje mesto. Moj cilj je nedeljska tekma, tedaj želim vse naše podpornike in tukaj prisotne videti v dvorani. Gremo v finale, ni druge. Španci so za številne favoriti, a menim, da so možnosti za zmago 50:50. Pred nami je zanimiva tekma, mislim, da bo na koncu vse v naših rokah. Upam le, da ne bomo premagali samih sebe," pravi Bombač.

V slovenskem taboru veliko pričakujejo od ene od najbolj pomembnih in prestižnih tekem v zgodovini slovenskega rokometa, a najbolj pomembno je, da pred njo ni opaziti nobene evforije in zadovoljstva z doslej opravljenim delom. "Špance poznamo. Igrajo odličen taktičen rokomet. Na vseh položajih imajo po dva vrhunska igralca in odlične vratarje. Poznamo njihov sistem igre, saj nas večina v klubih igra pod vodstvom španskih trenerjev, zato vemo, kakšen slog igre imajo. Verjamem, da s timsko igro, ki nas je krasila na tem prvenstvu, niti Španija ni ovira, ki je ne bi mogli preskočiti," je prepričan Mario Šoštarič.

Šoštarič pred obračunom s Španijo:

"Gremo do konca"

Med tistimi slovenskimi reprezentanti, ki najbolj poznajo špansko igro, je zagotovo slovenski kapetan Jure Dolenec, ki že tretjo sezono brani barve katalonskega velikana Barcelone. "Po vsem tem, kar se je v naši ekipi dogajalo v zadnjem letu in pol, bi bil zadovoljen z vsako kolajno. A že na tekmi proti Špancem bomo dali vse od sebe, celo prepričan sem, da jim ne leži in ne ustreza naš način igranja. Španija premore dobro zmes mladih in izkušenih igralcev in je taktično zelo dobro podkovana. Po telesni plati ni tako močna kot druge reprezentance, a igra pametno in neprestano menjava obrambe iz 6-0 v 5-1. Številnim reprezentancam to povzroča gromozanske težave, a nam bi lahko tudi ustrezala, ker je občasno zelo agresivna in globoka, kar bi lahko izkoristili sebi v prid. Na tej tekmi imamo svoje možnosti, imeli bi jih tudi proti Hrvatom. Gremo do konca," odločno napoveduje Dolenec.

Med tistimi slovenskimi reprezentanti, ki najbolj poznajo špansko igro, je zagotovo slovenski kapetan Jure Dolenec. Foto: Reuters

Slovenska in španska reprezentanca sta se do zdaj na evropskih prvenstvih srečali že sedemkrat. Prvič davnega leta 1994 na Portugalskem, ko so se visoke zmage veselili Španci (16:24), nazadnje pa leta 2018 na evropskem prvenstvu, ko je bila v drugem delu turnirja z 31:26 boljša slovenska izbrana vrsta, a so se na koncu zlate medalje veselili prav Španci.

POLFINALE:



Petek, 24. januar:



18.00 Norveška - Hrvaška

20.30 Španija - Slovenija



