Slovenci dobili tekmece na EP

Budimpešta, 6. maja - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v Budimpešti dobila tekmece v skupinskem delu evropskega prvenstva, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto na Slovaškem in Madžarskem. Slovenija se bo v okviru skupine A v Debrecenu pomerila z Dansko, Severno Makedonijo in Črno goro.

V skupini B v Budimpešti bodo igrali Madžarska, Portugalska, Islandija in Nizozemska, v skupini C v Szegedu pa Hrvaška, Srbija, Francija in Ukrajina.

Bratislava bo v času zaključnega turnirja gostila dve skupini. V skupini D bodo igrali Nemčija, Avstrija, Belorusija in Poljska, v skupini E pa Češka, Španija, Švedska ter Bosna in Hercegovina. V skupini F v Košicah bodo nastopili Slovaška, Norveška, Rusija in Litva.

Evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem bo 15. po vrsti, na njem pa bo tako kot lani na Švedskem, Norveškem in v Avstriji nastopilo 24 reprezentanc. V drugi del tekmovanja bosta napredovali po dve najboljši izbrani vrsti iz skupinskega dela, nato pa se bodo križale reprezentance iz skupine A, B in C ter D, E in F.

Drugi del tekmovanja bo v Bratislavi in Budimpešti, v madžarski prestolnici bosta tudi oba polfinalna dvoboja ter tekme za prvo, tretje in peto mesto.

Na lanskem EP je zlato kolajno osvojila Španija po zmagi nad Hrvaško, Norveška pa je bila na tekmi za tretje mesto boljša od Slovenije.

Trinajstič na EP

Slovenija je doslej 12-krat nastopila na EP. Najboljša je bila na domačem prvenstvu 2004, ko je po porazu na finalni tekmi proti Nemčiji osvojila srebrno kolajno.

Na lanskem turnirju na Švedskem, Norveškem in v Avstriji je bila četrta, na Hrvaškem 2000 je zasedla peto, v Srbiji 2012 šesto, v Švici 2006 in na Hrvaškem 2018 osmo, na Portugalskem 1994 in Norveškem 2008 deseto, v Španiji 1996 in Avstriji 2010 enajsto, na Švedskem 2002 dvanajsto, najslabšo uvrstitev pa je dosegla na Poljskem 2016, kjer je zasedla 14. mesto.

Slovenija je v kvalifikacijskem ciklusu za EP 2022 na šestih odigranih tekmah zbrala devet točk, potem ko je dvakrat premagala Turčijo in po enkrat Nizozemsko in Poljsko, igrala neodločeno z Nizozemsko ter doživela poraz proti Poljski. Drugo mesto je - ob enakem številu točk - osvojila Nizozemska, tretjeuvrščena Poljska je zbrala šest, Turčija pa nobene.

Na EP se je poleg Slovenije in Nizozemske iz skupine 5 prebila tudi Poljska kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc v kvalifikacijskem ciklusu.

Preberite še: