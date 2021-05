Slovenci za konec kvalifikacij zanesljivo potrdili prvo mesto

Slovenci so za konec kvalifikacij visoko premagali Turčijo in potrdili prvo mesto.

Spremenjena in pomlajena slovenska moška reprezentanca je na zadnji tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 pričakovano premagala Turčijo in si zagotovila prvo mesto v skupini. Slovenci so slavili z 39:24.

Varovanci selektorja Ljubomirja Vranješa so uspešne kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem, končali z zanesljivo zmago nad Turčijo. Ta je kvalifikacije končala z nič točkami.

Vranješeva pomlajena četa je z izjemo izenačenja (2:2) vodila praktično vso tekmo in ves čas nadzirala potek srečanja. Na polčas se je odpravila z osmimi zadetki prednosti (19:11), v drugem delu pa prednost še povečala, na kocu je ta znašala 15 golov. Strelsko sta bila najbolj razpoložena Borut Mačkovšek in Gašper Marguč s šestimi zadetki, Vid Poteko jih je dodal pet.

Slovenci bodo tako v začetku prihodnjega leta še 13. igrali na prvenstvu stare celine. Najboljši rezultat so dosegli leta 2004, ko so doma postali podprvaki, lani so bili četrti.

Na EP trije iz slovenske skupine

Na drugem mestu slovenske skupine so po zmagi nad Poljsko končali Nizozemci, ki so podobno kot Slovenci zbrali devet točk, a imeli slabši medsebojni izkupiček. Vozovnico so si kot ena od štirih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc zagotovili tudi Poljaki.

Kvalifikacije za EP 2022, 6. krog Nedelja, 2. maj:

Slovenija : Turčija 39:24 (19:11)

Mačkovšek, Marguč oba po 6, Poteko 5; Pektas, Öztürk, Simsar vsi po 4

Nizozemska : Poljska 32:30 (17:16)