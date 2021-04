Slovenci kljub porazu v zadnji sekundi že na evropskem prvenstvu

Poljaki so se danes bojevali na vse ali nič, s porazom bi namreč izgubili vse možnosti za uvrstitev na EP, Slovenci pa so tako večji del tekme zaostajali, a nikoli več kot za dva gola, v začetku drugega polčasa pa so za kratek čas tudi vodili, a spet največ za dva gola. V infarktni končnici so Slovenci skoraj izpolnili cilj, ko je Domen Novak poskrbel za izenačenje na 26:26, pa so gostitelji še enkrat napadli vrata Urha Kastelica in zadeli le sekundo pred zadnjim sodnikovim piskom. Odločilni gol je dosegel Michal Daszek.

V zadnji desetinki nam je na Poljskem iz rok ušel ugoden rezultat. Kljub temu čestitke naši pomlajeni reprezentanci za izjemno borbo. Uvrstitev na #ehfeuro2022 bo potrebno potrditi v nedeljo v Celju proti Turkom.🇸🇮🤾‍♂️#miSlovenci #watchgameseemore pic.twitter.com/cDLfnCk0Q7 — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) April 29, 2021

Arkadiusz Moryto je bil s sedmimi goli najboljši strelec tekme, pri Poljakih jih je Szymon Sicko dosegel pet, Michal Olejniczak pa štiri. Najboljši strelec slovenske vrste je bil Domen Novak s petimi goli, po štiri sta prispevala Kristjan Horžen in Borut Mačkovšek.

Slovenci bi z zmago ali remijem razblinili vse dvome o prvem mestu v kvalifikacijski skupini 5, drugega mesta, ki prav tako vodi na EP pa v nobenem primeru ne morejo več izgubiti, tudi če v nedeljo v Celju izgubijo s Turčijo, kar pa je le malo verjetno. Zaradi boljših rezultatov na medsebojnih tekmah z Nizozemci in Poljaki tekmovanja ne morejo končati nižje kot na drugem mestu.

Na EP se bosta neposredno uvrstili najboljši reprezentanci skupine, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene reprezentance iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin.

"Na žalost v izdihljajih tekme nismo napravili prekrška" Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Igrali smo dobro, vsi fantje so se borili. Premoremo kakovost in nabor mladih igralcev. Tekma je bila zahtevna, a na koncu sem zadovoljen z borbenostjo in igro skozi celotno tekmo. V igri so seveda bile napake, ki jih bo potrebno popraviti, a glede na kratek skupni čas, ki smo ga imeli na voljo, je tudi to razumljivo. Na žalost v izdihljajih tekme nismo napravili prekrška, da bi izvlekli neodločen izid," je po tekmi povedal slovenski selektor Vranješ. Borut Mačkovšek je dodal: "Zadovoljen sem s predstavo naše ekipe. Borili smo se, vsa čast tudi vsem našim mlajšim igralcem, ki so dobro izkoristili priložnost. Na žalost se nam je pripetil zadnji zadetek, ki ga je Poljska dosegla tudi z ogromno sreče. Nič ne de, čaka nas še domača tekma s Turčijo, na kateri si moramo priboriti prvo mesto v skupini." Vid Poteko pa: "Obe reprezentanci sta prikazali dobro predstavo. Na koncu je bilo nekoliko več sreče na poljski strani. Verjamem, da bomo v nedeljo prikazali najboljšo predstavo v tem tednu in potrdili prvo mesto v kvalifikacijski skupini."

Slovenska izbrana vrsta je spet nastopala oslabljena, manjkali so Dean Bombač, Dragan Gajić, Gašper Marguč, Blaž Blagotinšek, Matej Gaber, Staš Skube, Darko Cingesar, Klemen Ferlin in Nejc Cehte, ki so bili nosilci igre na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu ter kvalifikacijskem turnirju v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu. Doživela je sploh prvi poraz v kvalifikacijah za EP.

Kvalifikacije za EP 2022, 5. krog Četrtek, 29. april

Poljska : Slovenija 27:26 (12:10)

Moryto 7, Sicko 5, Olejniczak 4; Novak 5, Horžen in Mačkovšek po 4



Turčija : Nizozemska 24:32 (12:15)