Zdesetkani Slovenci rutinirano opravili svojo nalogo

Slovenska moška rokometna reprezentanca je uspešno začela zahteven teden, v katerem jo čakajo zadnje tri kvalifikacijske tekme za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022. Zdesetkana zasedba Ljubomirja Vranješa, ki na lestvici trenutno vodi, je danes gostovala v Turčiji in tamkajšnjo reprezentanco ugnala s 30:22 (16:11).

Slovenska izbrana vrsta je v odsotnosti Deana Bombača, Dragana Gajića, Gašperja Marguča, Blaža Blagotinška, Mateja Gabra, Staša Skubeta, Klemna Ferlina in Nejca Cehteta, ki so bili nosilci igre na letošnjem svetovnem prvenstvu v Egiptu ter kvalifikacijskem turnirju v Berlinu za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, osvojila pomembni točki na poti do svojega 13. nastopa na evropskem prvenstvu, ki bo med 13. in 30. januarjem prihodnje leto v Budimpešti, Debrecenu in Szegedu na Madžarskem ter Bratislavi in Košicah na Slovaškem.

Slovenija je na štirih tekmah osvojila sedem od možnih osem točk in je na prvem mestu v skupini 5. Na drugem mestu je Nizozemska s petimi, Poljska je zbrala štiri točke, Turčija pa je brez njih. Najboljši reprezentanci iz skupine 5 se bosta uvrstili na EP 2022.

Izbranci švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se bodo v četrtek, 29. aprila, v Opolah pomerili s Poljaki, v nedeljo, 2. maja, pa bodo v Celju gostili Turke.

Kvalifikacije za EP 2022, tretji cikel Torek, 27. april

Turčija : Slovenija 22:30 (11:16)