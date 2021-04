Vranješ ostal brez treh pomembnih igralcev

Slovenska moška rokometna reprezentanca je pred zadnjim delom kvalifikacij za evropsko prvenstvo ostala brez treh igralcev. Zaradi poškodb so s seznama povabljenih igralcev selektorja izbrane vrste, Šveda Ljubomirja Vranješa, odpadli Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Staš Skube, je v izjavi za javnost sporočila Rokometna zveza Slovenije (RZS).

Vsi trije rokometaši izbrani vrsti ne bodo mogli pomagati zaradi poškodb mišic in so bili primorani odpovedati nastop v zadnjem ciklu kvalifikacij za EP, ki bo januarja prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Selektor je namesto njih na priprave vpoklical Matica Suholežnika in Gregorja Potočnika.

Oslabljena zadnja linija

Izbrana vrsta se je pred zadnjimi tremi kvalifikacijskimi tekmami znašla v neugodnem položaju, saj bo zlasti zaradi odsotnosti Blagotinška in Gabra izjemno oslabljena srednja obrambna linija. Kljub temu se bodo Slovenci v zadnje preizkuse podali z jasnim ciljem, in sicer da potrdijo novo udeležbo na zaključnih turnirjih stare celine, so zapisali pri RZS

Selektor Vranješ je na reprezentančno akcijo vpoklical tudi Matica Suholežnika. Foto: Mario Horvat/Sportida

V nedeljo v Zrečah, v torek že v Turčiji

Reprezentanco čaka natrpan urnik. V nedeljo se bo v nepopolni postavi zaradi klubskih obveznosti nekaterih rokometašev zbrala v Zrečah, že prihodnji torek gostuje v Turčiji (ob 18. uri), v četrtek nato na Poljskem (ob 20. uri), kvalifikacijske boje pa bo sklenila z domačo tekmo proti Turkom, ki bo na sporedu v nedeljo, 2. maja, ob 18. uri v celjski dvorani Zlatorog.

Slovenski rokometaši so od osamosvojitve nastopili na dvanajstih evropskih prvenstvih. Največji uspeh so dosegli leta 2004, ko so na sklepnem turnirju v domovini osvojili srebrno medaljo. Temu uspehu so se približali na zadnjem Euru na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, ko so nastopili v polfinalu. S tem dosežkom so po glasovanju slovenskih športnih novinarjev postali tudi slovenska športna ekipa leta 2020.

Seznam Slovenije:



- vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen/Nem), Urban Lesjak (Hannover/Nem);

- krožni napadalci: Matic Suholežnik (Benfica/Por), Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško);

- levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško);

- desni krili: Blaž Janc (Barcelona/Špa), Gašper Marguč (Veszprem/Mad);

- levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged/Mad), Jaka Malus (Meškov Brest/Blr), Gregor Ocvirk (Kristianstad/Šve), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje);

- srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel/Nem), Domen Makuc (Barcelona/Špa);

- desni zunanji: Jure Dolenec (Barcelona/Špa), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Klemen Cehte (Hannover/Nem).