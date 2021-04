Slovenske rokometašice želijo dokončati začeto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca bo drevi na Islandiji lovila sedmi nastop na svetovnem prvenstvu, letošnje bo potekalo v Španiji med 2. in 19. decembrom. Na prvi kvalifikacijski tekmi so varovanke črnogorskega strokovnjaka Dragana Adžića zanesljivo s 24:14 ugnale Islandijo. Povratna tekma bo v Hafnarfjördurju na sporedu ob 21.45.

Slovenke so z nogo in pol že na na svetovnem prvenstvu. Za zadnji korak morajo le še dokončati začeto delo v zadnjih dneh, ko so začele poglavje z novim selektorjem.

Na Islandijo s slovensko odpravo nista potovali prva zvezdnica Ana Gros, ki mora zaradi poškodbe kolena počivati še teden dni. Manjkala bo tudi Nina Zulič, ki je bila pozitivna na novi koronavirus, še huje pa jo je odnesla Branka Zec, ki si je na prvi tekmi proti Islandkam strgala prednjo križno vez in bo z igrišč odsotna več mesecev. Selektor je tako med potnice na sever Evrope uvrstil Majo Vojnovič, ki je na prvi tekmi ostala izven kadra igralk.

Kvalifikacije za svetovno prvenstvo, povratna tekma:



Sreda, 21. april, Hafnarfjordur:

21.45 Islandija - Slovenija /14:24/



// - izid prve tekme

Preberite še: