Črnogorski strokovnjak ne skriva zadovoljstva, a ostaja previden

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je zadnje dejanje v boju za svetovno prvenstvo. Slovenke so v soboto na prvi tekmi na Kodeljevem v kvalifikacijah za letošnje SP s 24:14 odpravile Islandijo, tako da se na gostovanje na sever Evrope podajajo z visoko prednostjo. "Tekmo na Islandiji moramo odigrati kakovostno, kar pa bo nekoliko oteženo, a verjamem, da se bomo uspešno spopadli s tem izzivom in da bodo dekleta nadaljevala predstavo s prvega obračuna," je pred obračunom prepričan slovenski selektor Dragan Adžić, ki je v soboto uspešno debitiral na slovenski klopi.

Izkazalo se je, da je bil strah pred sobotnim obračunom slovenske ženske rokometne reprezentance, potem ko je ostala brez kapetanke Ane Gros, povsem odveč, saj so slovenske rokometašice tudi brez svoje prve igralke dokazale, da so vsaj za en razred boljše nasprotnice od Islandk. Izbranke novega selektorja Dragana Adžića so na Kodeljevem navdušile s pristopom, energijo, borbenostjo, nepopustljivostjo in zavzetostjo. Proti tekmicam za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu so svoje obrambne naloge opravile najbolje v zadnjih dobrih 15 letih in jim dovolile doseči vsega 14 zadetkov. Zdaj jih v sredo na Islandiji čaka še naloga, da ponovijo predstavo s prve tekme.

Slovenke so z odliko opravile prvi del naloge. Foto: Vid Ponikvar

"Zelo sem zadovoljen s prvo tekmo na Kodeljevem. Še vedno smo na začetku skupne poti, zato moramo vsako skupno minuto izkoristiti na najboljši mogoč način. Moram reči, da je, glede na to, da smo imeli na voljo le nekaj dni, vse funkcioniralo na najboljši mogoč način, tudi igralke, ki jim je bilo najtežje in so morale po le nekaj dneh z novim selektorjem odigrati pomembno tekmo. Srečanje na Islandiji moramo odigrati kakovostno, kar pa bo nekoliko oteženo zaradi dolge poti, časovne razlike in termina tekme. Ne glede na vse verjamem, da se bomo uspešno spopadli s tem izzivom in da bodo dekleta nadaljevala predstavo s prvega obračuna. Zagotovo bo druga tekma dala priložnost, da na igrišče stopijo še nekatera druga dekleta, za katera verjamem, da se bodo odzvala na pravi način," je pred odhodom na Islandijo dejal Adžić.

Tudi na Islandiji brez kapetanke

Slovenke bodo tudi na drugi tekmi nastopile v oslabljeni zasedbi. Foto: Vid Ponikvar Tudi na Islandiji slovenska vrsta ne bo nastopila v polni zasedbi. Kapetanka Ana Gros, ki si je poškodovala koleno na četrtfinalni tekmi lige prvakinj v dresu Bresta, še vedno ni pripravljena za največje napore in z ekipo ne bo odpotovala na gostovanje. Že na začetku priprav je Adžić ostal brez Nine Zulič, ki je bila pozitivna na koronavirus, Valentina Tina Klemenčič pa je morala sodelovanje odpovedati zaradi operacije ramena, ki jo je uspešno prestala pretekli četrtek. Na sobotni tekmi si je že sredi četrte minute levo koleno poškodovala Branka Zec. Vratarka bo ta ponedeljek opravila pregled z magnetno resonanco, ki bo dal odgovore o resnosti poškodbe, so sporočili iz RZS.

Kljub visoki prednosti pa se v slovenskem taboru zavedajo, da so s sobotno zmago naredili šele en korak proti končnemu cilju. "Šport je nepredvidljiv in imamo dovolj izkušenj tako iz našega kot drugih športov, da visoka prednost še ni garancija za uvrstitev na veliko tekmovanje ali uresničitev nekega cilja. Imamo posamične izkušnje, kar nam bo pomagalo, da se ne znajdemo v položaju podcenjevanja. Na Islandijo smo se dobro pripravili in jo presenetili v vsakem pogledu igre. Poznamo njihove rezerve in zagotovo nas ne čaka preprosta tekma," je še dejal Adžić.

Amra Pandžić je na prvi tekmi naravnost blestela. Foto: Vid Ponikvar

Odločno po vstopnico za SP

Ne glede na vse težave se, tako kot na prvi preizkus, slovenske rokometašice na Islandijo podajajo z jasnim ciljem. Želijo si izboriti novo vstopnico na največje tekmovanje, že svoje šesto zaporedno. Šestkrat so do zdaj nastopile tudi med svetovno elito - Nemčija 1997 (18. mesto), Italija 2001 (9. mesto), Hrvaška 2003 (8. mesto), Rusija 2005 (14. mesto), Nemčija 2017 (14. mesto) in Japonska 2019 (19. mesto).

"Občutki so po predstavi v soboto zelo dobri. Imamo še veliko rezerv in tudi nekaj časa, da popravimo manjše napake, ki smo jih počele. Moramo ponoviti to energijo in obrambo na naslednji tekmi, da zadržimo ritem in nadgradimo svojo igro," je prepričana Barbara Lazović, ki je na prvi tekmi dosegla tri zadetke.

"Mislim, da je ekipa dobro sprejela novega selektorja. Vsaka sprememba je pozitivna in mislim, da nam ustreza neka nova energija. Že večkrat je selektor omenil, da je Uroš Bregar postavil dobre temelje, in prepričana sem, da bomo te temelje še naprej gradili z novo energijo in še posebej, da pokažemo karakter, ki nam je v preteklosti mogoče manjkal," je še dejala članica Bukarešte.

Kvalifikacije za SP 2021 Povratna tekma:

Sreda, 21. april, Hafnarfjordur, Islandija:

Islandija - Slovenija /14:24/ // - izid prve tekme

