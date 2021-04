Slovenke na stežaj odprle vrata svetovnega prvenstva

Slovenke so si z visoko zmago nad Islandijo na stežaj odprle vrata do tretjega zaporednega nastopa na svetovnem prvenstvu.

Slovenke so si z visoko zmago nad Islandijo na stežaj odprle vrata do tretjega zaporednega nastopa na svetovnem prvenstvu. Foto: Vid Ponikvar

Ženska članska rokometna reprezentanca je na prvi tekmi kvalifikacij za nastop na decembrskem svetovnem prvenstvu v Španiji visoko premagala Islandke (24:14) in pred povratno sredino tekmo naredila velik korak proti tretjemu zaporednemu nastopu na SP. Junakinji zanesljive zmage sta bili naturalizirana Slovenka Elizabeth Omoregie z devetimi goli in vratarka Amra Pandžić.

Slovenske rokometašice so imele pred tekmo z Islandijo kar nekaj težav. Zaradi covid-19 so ostale brez Nine Zulić, na dan prvega obračuna je postalo dokončno jasno, da jim na domači tekmi ne bo pomagala poškodovana kapetanka Ana Gros. Ta se je poškodovala na povratni tekmi četrtfinala lige prvakinj. Najboljša strelka evropske lige prvakinj, v kateri jo maja čaka nastop na finalnem turnirju v Budimpešti, po poškodbi kolena tako še ni nared za največje napore.

Med vratnicama se je izkazala Amra Pandžić. Foto: Vid Ponikvar A varovanke novega selektorja Dragana Adžića so že v prvem polčasu pokazale, da jim Islandke ne bodo kos. Gostje so na Kodeljevem sicer prve zadele, a to je bilo njihovo edino vodstvo. Slovenke so nato z delnim izidom 7:2 ušle na štiri zadetke prednosti in vodstvo do polčasa zvišale na šest golov (13:7).

Gostiteljice so še naprej narekovale tempo, v začetku drugega dela so povedle tudi za 11 (24:13). Adžić je želel, da do konca igrajo na polno, saj so koronačasi izjemno nepredvidljivi. Njegove varovanke so imele kar nekaj priložnosti, da bi prišle do zajetnejše prednosti, na koncu so slavile s 24:14. Gostje so v obeh polčasih dosegle le sedem zadetkov. Za to je bila zaslužna tudi razpoložena vratarka Amra Pandžić, med strelke se je največkrat vpisala Elizabeth Omoregie, ki je zadela devetkrat.

Povratno srečanje bo v sredo ob 21.45.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar)



Lovijo šesto uvrstitev na SP

Slovenke si želijo tretje zaporedne in skupno šeste uvrstitve na svetovno prvenstvo. Leta 1997 so rokometašice izpod Alp na zanje premiernem mundialu osvojile 18. mesto. Del tega so bile še v letih 2001 (Italija, deveto mesto), 2003 (Hrvaška, osmo mesto), 2005 (Rusija, 14. mesto), 2017 (Nemčija, 14. mesto) in 2019 (Japonska, 19. mesto). V zadnjih letih se je slovenka ženska izbrana vrsta redno uvršča na sklepne turnirje. Nastop v Španiji bi bil tretji zaporedni.