Slovenske zanesljivo opravile s prvim polčasom

Črnogorski strokovnjak Dragan Adžić je na svoji krstni tekmi na slovenskem selektorskem položaju dosegel zmago, še bolj pomembno pa je, da so njegove varovanke odločno zakorakale proti letošnjemu svetovnemu prvenstvu, ki bo med 2. in 19. decembrom v Španiji. Slovenke bodo nastop na Pirenejskem polotoku morale potrditi sredi prihodnjega tedna v deželi ognja in ledu, v primeru skupne zmage pa si bodo priigrale sedmi nastop na svetovnih prvenstvih po Nemčiji 1997 in 2017 ter Italiji 2001, Hrvaški 2003, Rusiji 2005 in Japonski 2019.

Adžić, ki je pred kratkim na selektorskem položaju zamenjal Uroša Bregarja (Ljubljančan bo v naslednjem obdobju ob Krimu vodil tudi srbsko reprezentanco, op. STA), v hramu slovenskega rokometa na Kodeljevem ni mogel računati na svojo "prvo violino" Ano Gros ter Majo Vojnović in Nino Zulić, že po dobrih treh minutah pa je ostal tudi brez vratarke Branke Zec, ki si je poškodovala levo koleno.

Dragan Adžić je na slovenski klopi debitiral z zanesljivo zmago. Foto: Vid Ponikvar

Močno zdesetkano slovensko izbrano vrsto je to še bolj podžgalo, takoj je zagospodarila na igrišču, po zadetku Maje Svetik iz bliskovitega nasprotnega napada pa že v 11. minuti povedla s 7:3. Slovenke so prednost treh do štirih golov držale vse do 23. minute, ko so po "projektilu" Barbare Lazović prvič na tekmi povedle za pet golov (11:6).

Do konca polčasa so Slovenke prikazale dovolj kakovostno predstavo. Na krilih sijajnih obramb Amre Pandžić so v 28. minuti - kljub izključitvi Elizabeth Omoregie - po golu Tjaše Stanko s 7-metrovke prvič povedle za šest zadetkov (13:7).

Povratno srečanje na Islandiji bo v sredo. Foto: Vid Ponikvar

Slovenke v drugem polčasu niso popustile niti za ped, takoj na začetku so si priigrale devet golov prednosti (17:8). V nadaljevanju so zadržale visoko raven igre v obrambi in na tekmi prejele le 14 golov. V 50. minuti so si po zadetku Pandžićeve prvič na dvoboju priigrale deset golov prednosti (21:11), največ pa so vodile za enajst (22:21, 23:12 in 24:13).

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Elizabeth Omoregie z devetimi goli, Tjaša Stanko in Maja Svetik sta dosegli po štiri zadetke.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar)

Slovenija : Islandija 24:14 (13:7) Dvorana na Kodeljevem, brez gledalcev, sodnika: Metalari in Nikolovski (oba Severna Makedonija).

Slovenija: Zec, Pandžić 1, Jurič 2, Novak, Omoregie 9, E. Abina, Stanko 4, A. Abina, Ferfolja, Ljepoja 1, Fegic, Lazović 3, Svetik 4, Čopi, Beganović, Gomilar-Zickero.

Islandija: Thorsteinsdottir, Gisladottir, Jacobsen, Jonsdottir 2, Knutsdottir 1, Haraldsdottir, Örvarsdottir, Juliusdottir, Davidsdottir, Sturludottir 2, Thompson 5, Gylfadottir, Hauksdottir 2, Gudmundsdottir 1, Eradze, Magnusdottir 1.

Sedemmetrovke: Slovenija 7 (3), Islandija 1 (0).

Izključitve: Slovenija 4, Islandija 6 minut.

Rdeči karton: /.

