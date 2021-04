Slovenske rokometašice tudi brez Ane Gros

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovensko žensko rokometno reprezentanco danes ob 17.30 v dvorani na Kodeljevem čaka prva kvalifikacijska tekma proti Islandiji za nastop na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji, na njej pa bo nastopila močno zdesetkana in brez prve zvezdnice Ane Gros. Poleg Velenjčanke bosta manjkali tudi Nina Zulić in Maja Vojnović.

Selektor Dragan Adžić je izbral postavo za današnjo tekmo proti Islandiji. V svojem krstnem nastopu na klopi slovenske reprezentance se bo podal brez treh pomembnih igralk.

Grosova, sicer kapetanka slovenske reprezentance in v tej sezoni najboljša strelka evropske lige prvakinj, v kateri jo maja čaka nastop na finalnem turnirju v Budimpešti, po poškodbi kolena še ni nared za največje napore. Velenjčanka se je poškodovala tik pred reprezentančnim zborom in sicer na povratni tekmi četrtfinala lige prvakinj. Na obračunu z Metzem, kjer igra Tjaša Stanko, je ob trku dobila močan udarec v levo koleno, po katerem se tedaj na igrišče ni več vrnila.

Dragan Adžić

Selektor priložnost ponudil izkušenejšima Branki Zec in Amri Pandžić

Na današnjem tehničnem sestanku je selektor Adžić izbral 16 deklet, ki bodo branile barve Slovenije na prvi tekmi proti Islandiji. Izmed 18 kandidatk je poleg Grosove izven kadra pustil še najmlajšo vratarko Majo Vojnović in na tem igralnem mestu priložnost ponudil izkušenejšima Branki Zec in Amri Pandžić.

Poleg njiju bodo na Kodeljevem za slovensko vrsto na krilnih položajih zaigrale Maja Svetik, Ema Abina, Tija Gomila Zickero in Živa Čopi, zunanjo linijo bodo sestavljale Ana Abina, Erin Novak, Tjaša Stanko, Elizabeth Omoregie, Nuša Fegic in Barbara Lazović, na mestu krožne napadalke pa se bodo borile Aneja Beganović, Teja Ferfolja, Manca Jurič in Nataša Ljepoja.

Povratni islandsko-slovenski dvoboj se bo v sredo, 21. aprila v Hafnarfjordurju pričel ob 21.45.